Sheinbaum presenta reforma electoral: va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y eliminar el PREP

"Es hacerle caso a la gente, se mantiene la representación proporcional pero hay que ir a buscar el voto, hay que ir a dar la cara a la gente", apuntó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 ejes fundamentales de la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos son:

1. Representación proporcional. La Cámara de Diputados mantendrá 500 escaños, de los cuales 300 serán electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En esta última categoría, se cambiarán los criterios: 97 diputados serán seleccionados entre los que no ganaron, pero obtuvieron los mejores resultados, 95 serán electos por voto directo por circunscripción y ocho más representarán a los mexicanos en el extranjero. En cuanto al Senado, se eliminará la figura de representación proporcional, reduciendo el número de senadores de 128 a 96.

2. Reducción del gasto. Se propone una reducción del 25% en el costo de las elecciones, lo cual implicará un ajuste en los recursos destinados al INE y a los partidos políticos.

3. Mayor fiscalización. Se plantea un reforzamiento a la fiscalización de los recursos, con un mayor acceso del INE a las operaciones financieras de los partidos políticos.

4. Voto en el extranjero. Se facilitará el voto de los mexicanos en el extranjero, permitiéndoles elegir a ocho diputados federales.

5. Tiempos en radio y televisión. Se reducirá el tiempo de los partidos en radio y televisión durante los periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos.

6. Inteligencia artificial. Se propone regular el uso de la inteligencia artificial y prohibir la manipulación a través de bots y otros mecanismos en redes sociales.

7. Cómputos distritales. Los cómputos distritales comenzarán al concluir la jornada electoral, por lo que se plantea eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Los cómputos distritales se harán de manera directa, obteniendo resultados preliminares oficiales de inmediato.

8. Democracia participativa. Se ampliará la democracia participativa, al permitir un mayor involucramiento de los ciudadanos en el proceso electoral.

9. Prohibición del nepotismo. Se prohibirán las prácticas de nepotismo en todos los niveles del gobierno.

10. No reelección inmediata. Se prohibirá la reelección inmediata en todos los cargos públicos a partir de 2030.