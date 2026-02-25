Publicidad

presidencia

Sheinbaum presenta reforma electoral: va por disminuir costo de elecciones, modificar pluris y eliminar el PREP

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 puntos clave de la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso.
mié 25 febrero 2026 08:28 AM
Tras varios días de retraso, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su iniciativa de reforma electoral. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los detalles de su iniciativa de reforma electoral, que incluye 10 propuestas clave, entre las que destacan la modificación en la elección de 200 diputados plurinominales, la reducción del 25% en el costo de las elecciones, un mayor control en la fiscalización y el fomento a la democracia participativa. Además, enfatizó que uno de los objetivos de la reforma no es establecer un partido de Estado.

En su conferencia matutina de este miércoles y después de que la presentación de la propuesta fuera pospuesta por varios días debido a la falta de consensos con los partidos aliados de Morena, la mandataria federal señaló que una de las demandas más fuertes de la ciudadanía es reformar la figura de los plurinominales, una figura con la que, reconoció, ella misma no está de acuerdo.

"Es hacerle caso a la gente, se mantiene la representación proporcional pero hay que ir a buscar el voto, hay que ir a dar la cara a la gente", apuntó.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los 10 ejes fundamentales de la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos son:

1. Representación proporcional. La Cámara de Diputados mantendrá 500 escaños, de los cuales 300 serán electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. En esta última categoría, se cambiarán los criterios: 97 diputados serán seleccionados entre los que no ganaron, pero obtuvieron los mejores resultados, 95 serán electos por voto directo por circunscripción y ocho más representarán a los mexicanos en el extranjero. En cuanto al Senado, se eliminará la figura de representación proporcional, reduciendo el número de senadores de 128 a 96.

2. Reducción del gasto. Se propone una reducción del 25% en el costo de las elecciones, lo cual implicará un ajuste en los recursos destinados al INE y a los partidos políticos.

3. Mayor fiscalización. Se plantea un reforzamiento a la fiscalización de los recursos, con un mayor acceso del INE a las operaciones financieras de los partidos políticos.

4. Voto en el extranjero. Se facilitará el voto de los mexicanos en el extranjero, permitiéndoles elegir a ocho diputados federales.

5. Tiempos en radio y televisión. Se reducirá el tiempo de los partidos en radio y televisión durante los periodos electorales, pasando de 48 a 35 minutos.

6. Inteligencia artificial. Se propone regular el uso de la inteligencia artificial y prohibir la manipulación a través de bots y otros mecanismos en redes sociales.

7. Cómputos distritales. Los cómputos distritales comenzarán al concluir la jornada electoral, por lo que se plantea eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Los cómputos distritales se harán de manera directa, obteniendo resultados preliminares oficiales de inmediato.

8. Democracia participativa. Se ampliará la democracia participativa, al permitir un mayor involucramiento de los ciudadanos en el proceso electoral.

9. Prohibición del nepotismo. Se prohibirán las prácticas de nepotismo en todos los niveles del gobierno.

10. No reelección inmediata. Se prohibirá la reelección inmediata en todos los cargos públicos a partir de 2030.

Pablo Gómez Álvarez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, señaló que esta propuesta no es simplemente un ajuste administrativo, sino una actualización del sistema electoral mexicano.

Subrayó que el objetivo principal de la reforma es fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público electoral, mejorar la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana.

"La reforma constitucional que se propone por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum no es un ajuste ni una modificación administrativa más, es una actualización del sistema electoral mexicano. Su propósito es claro: fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia política electoral, robustecer como nunca antes la fiscalización, respetar el federalismo electoral y ampliar la participación ciudadana asumiendo que, si México ha cambiado sus instituciones, también deben hacerlo y su democracia tiene que seguir mejorando", indicó.

Gómez Álvarez criticó que el sistema electoral mexicano es uno de los más caros del mundo, con un presupuesto de más de 60,000 millones de pesos para 2024. "Ha llegado el momento de revisar los gastos electorales, sobre todo cuando no hay elecciones", agregó.

Además, destacó que en el proceso de consulta para diagnosticar el sistema electoral se recibieron 1,357 propuestas de miles de participantes.

