Reforma electoral o simulación preventiva

La pregunta es directa: ¿esta reforma blinda realmente las elecciones frente al crimen organizado?

Blindaje financiero: avance técnico, insuficiencia estructural

La propuesta fortalece la fiscalización: acceso oportuno del Instituto Nacional Electoral (INE) a operaciones financieras de partidos y candidatos, prohibición de aportaciones en efectivo y uso de tecnología para monitoreo en tiempo real. En papel, es un avance.

En territorio, es apenas una parte del problema.

La experiencia en estados con alta captura criminal muestra que el financiamiento ilícito rara vez fluye por los canales formales de campaña. El dinero del crimen no siempre entra a la cuenta bancaria del candidato; se expresa en logística, movilización, intimidación, propaganda paralela y compra de estructuras locales. Se paga en especie, en favores o en control territorial. Prohibir el efectivo ayuda, pero no desmantela redes clandestinas que operan fuera del sistema financiero.

¿Es adecuada la reforma para proteger el sistema electoral en temas de crimen organizado?

Parcialmente. Ataca la contabilidad visible, pero no la economía política del control territorial.

La imposición de candidatos: el vacío que nadie quiere tocar

El documento oficial habla de no nepotismo y no reelección, pero guarda silencio en un punto crucial: la evaluación de aspirantes con posibles vínculos criminales.

No existe un mecanismo claro de control de confianza previo al registro de candidaturas. No se establece un protocolo obligatorio de investigación patrimonial, de entorno o de inteligencia criminal.