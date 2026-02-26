Reforma electoral o simulación preventiva

4. Fiscalización territorial, no sólo financiera.
Incorporar indicadores de violencia política, control de mercados ilícitos y patrones de intimidación como alertas tempranas. La fiscalización debe cruzar datos financieros con mapas de riesgo criminal.
5. Responsabilidad penal por omisión partidista.
Si un partido postula a un candidato con vínculos probados con el crimen, debe enfrentar sanciones institucionales y penales. La corresponsabilidad es clave.
Estas medidas no requieren una revolución constitucional; exigen voluntad política y coordinación interinstitucional.
Entre la técnica y la realidad
La reforma electoral 2026 contiene avances técnicos en fiscalización y regulación digital. Pero no enfrenta de manera frontal la infiltración criminal en la selección de candidaturas ni el control territorial que condiciona elecciones locales. Blindar cuentas bancarias no basta cuando el poder se disputa en plazas controladas por economías ilícitas.
El sistema electoral mexicano ha sido robusto en organización y conteo. El desafío ya no es sólo contar votos con certeza, sino garantizar que quienes aparecen en la boleta no respondan a intereses criminales.
Si la reforma no incorpora un sistema obligatorio de integridad de candidaturas y una estrategia de seguridad electoral focalizada, el riesgo es claro: tendremos elecciones técnicamente impecables, pero políticamente condicionadas por poderes fácticos.
La democracia no se defiende sólo en las urnas. Se defiende antes, cuando se decide quién puede competir. Y ahí, hoy por hoy, la reforma se queda corta.
____
Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.