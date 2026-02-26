“Acabamos con él". Trump, El Mencho y la soberanía que México no tiene

En el salón más poderoso del mundo, México fue reducido a escenario, y su Ejército, a herramienta anónima de una victoria ajena.

La omisión no fue un descuido retórico. Fue política.

Trump construyó en ese discurso una narrativa de dominio hemisférico: él designó a los cárteles como terroristas, su administración compiló la inteligencia, su gobierno presionó hasta que el objetivo cayó.

El operativo del 22 de febrero, ejecutado con sangre y bajas del lado mexicano, con decenas de muertos, con Jalisco en llamas y narcobloqueos desde Veracruz hasta Colima, fue presentado ante el Congreso estadounidense como un trofeo de caza propio. El cazador nunca menciona al perro que siguió el rastro.

¿Por qué Estados Unidos no reconoció a México?

La respuesta tiene capas.

La primera es doméstica: Trump habla para su base, que no distingue entre cárteles y el Estado mexicano, que ve a México como territorio fallido donde Washington debe actuar. Atribuir el éxito al Ejército mexicano habría debilitado la narrativa que él mismo construyó: la de un país vecino que no puede —o no quiere— gobernarse sin tutela estadounidense.

La segunda capa es estratégica. Al adjudicarse el operativo, Washington consolida una doctrina que lleva meses instalando: la de que los cárteles mexicanos son un problema de seguridad nacional estadounidense que los propios americanos deben resolver, con o sin la anuencia de Ciudad de México. Es la lógica que justificó la designación de grupos terroristas, el despliegue de activos militares en la frontera, y los globos aerostáticos de vigilancia que el gobierno de Sheinbaum protestó y luego toleró en silencio. Cada vez que Washington actúa y México reacciona tarde, la doctrina se afianza.