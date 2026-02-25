Sin acuerdos con el PVEM y PT, Sheinbaum va por su reforma electoral y les da 4 días de reflexión

En un intento por alcanzar un acuerdo, este lunes lo líderes de la bancadas del PT y Verde, así como los de Morena, acudieron al Palacio Nacional, sin embargo éste no se logró, por lo que la salida fue 'socializar' el contenido y dar cuatro días a sus aliados para seguir buscando acuerdos, y se logré o no, la mandataria la enviará formalmente el lunes 2 de marzo.

"Yo no puedo adivinar eso, pero Morena como Grupo Parlamentario va a apoyar la propuesta", respondió al salir el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, al preguntarle sobre el apoyo del PT y PVEM.

¿Morena sin mayoría?

La primera duda en torno a la reforma es a qué Cámara del Congreso se enviará la reforma el próximo 2 de marzo. Por ahora, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, Morena tiene asegurada una votación favorable.

En la Cámara de Diputados, de 500 curules, se requieren 334 votos para llegar a la mayoría calificada. Pero la Constitución indica que se consideran los legisladores presentes, por lo que el umbral cambia según los diputados asistentes en la sesión, con lo que eventualmente podría conseguir las dos terceras partes de los sufragios.

Por ejemplo, bastaría con que solo se presenten 450 diputados a sesionar para que el umbral requerido sea de 300 diputados. La cifra se reduce mientras menos legisladores se presenten.