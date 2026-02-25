Publicidad

Congreso

Sin acuerdos con el PVEM y PT, Sheinbaum va por su reforma electoral y les da 4 días de reflexión

Ante la falta de consensos con sus aliados, la presidenta dará a conocer este martes el contenido de la iniciativa; fiscalización, reducción de plurinominales y financiamiento, los desacuerdos.
mié 25 febrero 2026 11:59 PM
Reforma electoral_Monreal Velasco
La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido frenada por sus aliados PVEM y PT por cambios que les impactan, como la elección de los plurinominales, fiscalización y reducción de financiamiento. ((Crédito: Facebook / Cuartoscuro))

Con el tiempo encima y sin que Morena tenga amarrados los votos de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y del y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la presidenta Claudia Sheibaum, dará conocer este martes su propuesta de reforma electoral, una la más relevantes de su sexenio par la "Cuarta Transformación".

Sin el respaldo de ambas bancadas, Morena no alcanza los 334 votos en Diputados y 86 en el Senado, necesarios para lograr la mayoría calificada en el Congreso, y con ella lograr la reforma constitucional, pero ante la falta de consenso, la presidenta decidió presentar los detalles de los cambios esta mañana en su conferencia de prensa.

En un intento por alcanzar un acuerdo, este lunes lo líderes de la bancadas del PT y Verde, así como los de Morena, acudieron al Palacio Nacional, sin embargo éste no se logró, por lo que la salida fue 'socializar' el contenido y dar cuatro días a sus aliados para seguir buscando acuerdos, y se logré o no, la mandataria la enviará formalmente el lunes 2 de marzo.

"Yo no puedo adivinar eso, pero Morena como Grupo Parlamentario va a apoyar la propuesta", respondió al salir el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, al preguntarle sobre el apoyo del PT y PVEM.

¿Morena sin mayoría?

La primera duda en torno a la reforma es a qué Cámara del Congreso se enviará la reforma el próximo 2 de marzo. Por ahora, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, Morena tiene asegurada una votación favorable.

En la Cámara de Diputados, de 500 curules, se requieren 334 votos para llegar a la mayoría calificada. Pero la Constitución indica que se consideran los legisladores presentes, por lo que el umbral cambia según los diputados asistentes en la sesión, con lo que eventualmente podría conseguir las dos terceras partes de los sufragios.

Por ejemplo, bastaría con que solo se presenten 450 diputados a sesionar para que el umbral requerido sea de 300 diputados. La cifra se reduce mientras menos legisladores se presenten.

En el Senado el panorama no es mejor. Aunque ayer el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, reconoció que “muchos” de su bancada votaría por la iniciativa presidencial, se perfila que sólo sean tres. De hecho se trata de legisladores de Morena que están en la bancada verde.

En la Cámara alta, de los 128 senadores se requeriría de 86 senadores para tener la mayoría calificada, igualmente si se presentan todos. Si al someterse a votación solo hay 110 senadores, el umbral ya no es de 86 sino de 74 votos para lograr la mayoría calificada.

Las ausencias tendrían que ocurrir en el bloque de partidos que se oponen a la reforma, es decir en el PAN o PRI, inclusive del Verde o del PT, lo que se ve muy difícil en el escenario, pues estas inasistencias favorecerían la aprobación.

"Las iniciativas no mueren"

Aún en este escenario de incertidumbre sobre la posición de los aliados, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, rechazó que la reforma electoral pueda darse por “muerta” desde ahora.

“Las iniciativas no mueren. Se votan. Tampoco se matan. Se votan”.
Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otras reformas constitucionales, como la judicial, Monreal descartó cualquier estrategia de su bancada en contra de sus aliados para conseguir los votos necesarios.

”Nunca recurriríamos a doblarle la mano a nadie. Ellos son aliados respetables y así hay que considerarlos (...) Si hay desacuerdo no se puede imponer Morena, son reglas de aritmética electoral nada más”, afirmó.

Cambios drásticos para el PVEM

A diferencia de lo declarado por Velasco, el líder de PVEM en San Lázaro, Carlos Puente, dijo que será hasta la presentación formal de la iniciativa cuando definan el sentido de su voto, pues advirtió que hay temas "sensibles" para su partido.

"Hay cosas que sí pudieran cambiar drásticamente la vida de nuestro instituto político. Entendemos que vivimos realidades distintas, realidades diferentes en cuanto a acceso a tiempos de radio y televisión, a financiamiento, como también a la presencia y representación que hay en territorio de cada uno de los partidos políticos. Es por eso que lo tenemos que valorar", señaló previo a la reunión en Palacio Nacional.

El legislador mostró disposición del partido para que se recorten recursos a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y Tribunales electorales locales, pero dijo que lo que está pendiente es definir los montos.

En relación las modificaciones propuestas para la elección de los 200 diputados de representación proporcional o "plurinominales", para que puedan ser los más votados de cada partido, Puente dijo que nada está descartado ni decidido.

Asimismo confió en ver reflejadas algunas de sus propuestas en la reforma. Entre ellas está la certificación de diputados por instituciones de seguridad para garantizar que no tengan vínculos con el crimen.

Por otro lado, negó que su partido “venda” sus votos o los condicione.

Cuatro días para definirse

Uno de los temas que causa mayor desacuerdo por parte de los aliados de Morena es el recorte al financiamiento a los partidos. Durante la reunión que sostuvieron este martes en Palacio Nacional se habló de propuestas para lograr acercamientos.

Tras el encuentro privado, Monreal dijo que en el plan presidencial presentado a Morena y sus aliados se incluyen 12 propuestas que ya había entregado la semana pasada la Comisión Presidencial.

Entre los planteamientos están la reducción de 32 senadores de representación proporcional, con lo que el Senado se reduciría de 128 a 96 escaños.

En el caso de la Cámara de Diputados se plantea modificar la forma de elección de legisladores plurinominales, para que sean electos, una parte por el voto directo mediante listas. Otro cambio sobre la mesa es la reducción de los tiempos oficiales que los partidos tienen en radio y televisión.

A partir de que mañana que se presente la propuesta en la conferencia matutina, los aliados de Morena contarán con cuatro días "para la reflexión".

De acuerdo con Monreal, con ello se afinará la redacción final para la presentación de la iniciativa el próximo lunes.

Legislarán sin prisas

Las indefiniciones también están en los tiempos. La Constitución indica que las leyes electorales deben promulgarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral al que vaya a aplicarse, en este caso el 2027. Ante ello el coordinador Monreal había fijado como fecha límite de presentación de la iniciativa en febrero y aprobación máximo a finales de marzo.

Sin embargo, aún hay tiempo. Si no se cambia la fecha de inicio de proceso electoral (actualmente es la primera semana de septiembre) se tendrían a partir del lunes de 184 a 191 días.

De acuerdo con integrantes de las bancadas, en el paquete que será presentado contiene un artículo transitorio que fije el inicio de ese proceso la primera semana de octubre y no en septiembre.

Algo similar pasó con la reforma judicial, en la que se avaló que para las elecciones no fuera válida la promulgación de reformas electorales 90 días previos al inicio de ese proceso electoral.

