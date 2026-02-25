Sin acuerdos con el PVEM y PT, Sheinbaum va por su reforma electoral y les da 4 días de reflexión

Cuatro días para definirse
Uno de los temas que causa mayor desacuerdo por parte de los aliados de Morena es el recorte al financiamiento a los partidos. Durante la reunión que sostuvieron este martes en Palacio Nacional se habló de propuestas para lograr acercamientos.
Tras el encuentro privado, Monreal dijo que en el plan presidencial presentado a Morena y sus aliados se incluyen 12 propuestas que ya había entregado la semana pasada la Comisión Presidencial.
Entre los planteamientos están la reducción de 32 senadores de representación proporcional, con lo que el Senado se reduciría de 128 a 96 escaños.
En el caso de la Cámara de Diputados se plantea modificar la forma de elección de legisladores plurinominales, para que sean electos, una parte por el voto directo mediante listas. Otro cambio sobre la mesa es la reducción de los tiempos oficiales que los partidos tienen en radio y televisión.
A partir de que mañana que se presente la propuesta en la conferencia matutina, los aliados de Morena contarán con cuatro días "para la reflexión".
De acuerdo con Monreal, con ello se afinará la redacción final para la presentación de la iniciativa el próximo lunes.
Legislarán sin prisas
Las indefiniciones también están en los tiempos. La Constitución indica que las leyes electorales deben promulgarse por lo menos 90 días antes del inicio del proceso electoral al que vaya a aplicarse, en este caso el 2027. Ante ello el coordinador Monreal había fijado como fecha límite de presentación de la iniciativa en febrero y aprobación máximo a finales de marzo.
Sin embargo, aún hay tiempo. Si no se cambia la fecha de inicio de proceso electoral (actualmente es la primera semana de septiembre) se tendrían a partir del lunes de 184 a 191 días.
De acuerdo con integrantes de las bancadas, en el paquete que será presentado contiene un artículo transitorio que fije el inicio de ese proceso la primera semana de octubre y no en septiembre.
Algo similar pasó con la reforma judicial, en la que se avaló que para las elecciones no fuera válida la promulgación de reformas electorales 90 días previos al inicio de ese proceso electoral.