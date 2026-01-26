El liderazgo de Trump, el poder de la confrontación en la negociación

Su estilo se aproxima a la lógica descrita por Thomas Schelling en La estrategia del conflicto: la eficacia política descansa en la credibilidad de la amenaza. Aranceles, sanciones, clasificaciones unilaterales, liberación de presos por lealtad política, presiones públicas a aliados y la creación de mecanismos paralelos a la arquitectura multilateral —como el nuevo Consejo de Paz presentado en el marco del World Economic Forum en Davos— forman parte de una misma secuencia. Cada movimiento refuerza la credibilidad de sus amenazas y genera fricción antes de abrir cualquier espacio para la negociación.

En este esquema, el conflicto opera como condición previa del acuerdo. La negociación se organiza como una relación asimétrica en la que Estados Unidos ocupa una posición dominante. Los interlocutores llegan a la mesa después de constatar que las amenazas se materializan, lo que aumenta el peso político de su palabra. A ello se suma la exposición pública como instrumento de presión: ocurrió con María Corina Machado, a quien minimizó antes de recibirla en la Casa Blanca tras la captura de Maduro, y con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de encabezar un gobierno ligado al crimen organizado antes de dialogar con ella y emitir un elogio. La secuencia se repite: exhibición primero y luego conversación.

La politica comercial se ve plasmada en la politica exterior. La seguridad se traduce en argumento económico y la comunicación se integra de manera transversal como pieza central de la estrategia. Los mensajes en Truth Social sustituyen la discreción diplomática por una escena pública donde cada gesto cumple una doble función: presión externa y validación interna. Un ejemplo reciente es la publicación en la que “desinvita” al primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego de que éste rechazara su incorporación al Consejo de Paz, acompañando el mensaje con la afirmación de que esa nueva organización será “la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida, en cualquier momento”.

Joseph Nye distinguía entre Soft Power y Hard Power; en el esquema de Trump, la atracción simbólica pierde centralidad frente a la capacidad de imponer condiciones mediante coerción económica y política. Los organismos internacionales reducen su margen de influencia ante la utilidad inmediata de los mecanismos de presión. El multilateralismo cede espacio a acuerdos bilaterales construidos bajo escenarios de tensión y desequilibrio.