Los partidos serán señalados por el pueblo si no aprueban la reforma electoral, advierte Sheinbaum

“Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también. La gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Esto es un compromiso que hice yo de los 100 puntos”, dijo este miércoles tras presentar su iniciativa de reforma.

Aunque esta mañana se presentaron las 10 propuestas de su iniciativa de reforma, la presidenta la enviará hasta el próximo lunes porque dará tiempo a los partidos aliados para que analicen el contenido y si apoyan o no la propuesta. Ese fue un acuerdo que hizo este martes en una reunión que sostuvo en Palacio Nacional con legisladores de Morena, PT y PVEM.

La presidenta dijo que, si la reforma no es aprobada, no representa una derrota, si no una victoria porque no cedió ante negociaciones.

"¿Es una derrota para la presidenta? No, al contrario, es porque no cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para poder que todo el mundo aprobara lo mismo por consenso, que todo el mundo estuviera de acuerdo", acotó.

Sobre una posible ruptura entre Morena y aliados, la presidenta aclaró que es decisión del partido definir con quién irá en alianza. Ella como presidenta tiene la obligación de presentar una iniciativa que era pedida por los ciudadanos.

“Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, que es partido de Estado’, no. ‘Que es quitarle autonomía al INE’, no”, señaló.