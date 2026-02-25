Ante los desencuentros que hay entre Morena y sus partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por la propuesta de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ella cumplirá con el compromiso de presentar la iniciativa, pero será decisión de cada fuerza política si vota o no por su aprobación, sin embargo, advirtió que los ciudadanos los van a señalar.
Los partidos serán señalados por el pueblo si no aprueban la reforma electoral, advierte Sheinbaum
“Nosotros la vamos a enviar. Es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también. La gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Esto es un compromiso que hice yo de los 100 puntos”, dijo este miércoles tras presentar su iniciativa de reforma.
Aunque esta mañana se presentaron las 10 propuestas de su iniciativa de reforma, la presidenta la enviará hasta el próximo lunes porque dará tiempo a los partidos aliados para que analicen el contenido y si apoyan o no la propuesta. Ese fue un acuerdo que hizo este martes en una reunión que sostuvo en Palacio Nacional con legisladores de Morena, PT y PVEM.
La presidenta dijo que, si la reforma no es aprobada, no representa una derrota, si no una victoria porque no cedió ante negociaciones.
"¿Es una derrota para la presidenta? No, al contrario, es porque no cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para poder que todo el mundo aprobara lo mismo por consenso, que todo el mundo estuviera de acuerdo", acotó.
Sobre una posible ruptura entre Morena y aliados, la presidenta aclaró que es decisión del partido definir con quién irá en alianza. Ella como presidenta tiene la obligación de presentar una iniciativa que era pedida por los ciudadanos.
“Estoy obligada a enviarlo. ‘Oye, que es partido de Estado’, no. ‘Que es quitarle autonomía al INE’, no”, señaló.
Dijo que más allá del PT o PVEM, hay otros partidos políticos que están en contra de que se eliminen las listas de plurinominales, pues sin hacer campaña pueden llegar al Congreso. Sin embargo, afirmó que ella está en contra y muestra de ello es que, cuando en 2012 Andrés Manuel López Obrador le propuso ser parte de la lista de plurinominales, lo rechazó.
“No queremos un partido de Estado, no queremos un partido único. Queremos que se reconozca la diversidad política de nuestro país de acuerdo con la votación que tienen en la elección, solo que hay una cosa particular: todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto, todos, nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista plurinominal”, dijo.
La iniciativa de reforma propone que la Cámara de Diputados tendrá 500, todos por votación directa.
De esos 500 diputados, 300 serán elegidos por mayoría relativa y 200 se asignarán mediante representación proporcional, siguiendo la fórmula establecida en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. De los 200, 97 serán candidatos que, aunque no ganaron, obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido, mientras que los otros 95 serán elegidos por votación directa, distribuidos por circunscripción y partido político, garantizando siempre la elección de un hombre y una mujer. Además, ocho diputados serán designados para representar a los mexicanos residentes en el extranjero.
En la Cámara de Senadores se eliminarán los senadores plurinominales, por lo que ahora solo se integrará por 96 senadurías: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.
La presidenta aclaró que la propuesta de reforma tiene como esencia disminuir el costo del sistema electoral, modificar la figura de representación proporcional para que el 100% de los legisladores sean electos, así como incrementar la democracia participativa.