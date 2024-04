Recuperar el territorio, el reto más grande del próximo gobierno

Durante esta época electoral he conversado con personal de los equipos de campaña de varias figuras que buscan cargos de elección popular y todos ellos me cuentan las mismas historias: hay zonas de sus respectivos estados a las que no pueden pasar sin “permiso” o “autorización” de los grupos criminales, hay carreteras en las que es impensable transitar de noche y hay poblados a los que de plano no pueden entrar.