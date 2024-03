Oteador | Perder la campaña, ganar el territorio

En términos de volumen, tres estados son los que más militantes morenistas registran: estado de México (402,891), Ciudad de México (307,059) y Veracruz (180,927), con incrementos del 217%, 142% y 970%, respectivamente.

La merma de militantes del PRI, por otro lado, no es generalizada en el país. Sus focos rojos se encuentran en Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas, en donde tiene pérdidas superiores al 60%. Pero llaman la atención también incrementos del 855% en Puebla y de 169% en Durango. Sus bastiones más importantes son el referido estado de México (pese a que pasó de 793,403 afiliados a 298,622), Coahuila e Hidalgo.

Un partido puede ganar una elección sin una buena campaña, pero no puede triunfar si no tiene presencia y trabajo territorial. Pudiera darse el caso de que Xóchitl ganara la campaña, pero eso no le garantiza hacerse de la Presidencia de la República.

Firmar con la propia sangre, regalar naranjas, jalonearse del cabello, decir corrupción en vez de transformación, cantar y bailar con gracia (o marcadamente sin ella)… todo es parte del espectáculo de las campañas. Pero para ganarlas se requieren votos, no anécdotas, bases de apoyo electoral y no chascarrillos virales en redes sociales. Parece que Claudia Sheinbaum lleva ventaja en más territorios, ya se verá en dónde no.

____

Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.