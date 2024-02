ElPersonaje | Rosario Robles, la presa política del sexenio

Pero por lo visto a la FGR esos datos no le importan a la hora de otorgar un beneficio judicial como el criterio de oportunidad. ¿O acaso pesarán más “otros datos” que aún desconocemos? ¿O tendrá un papi como Lozoya Austin que haga negociaciones para salvarle el pellejo?

Volviendo a Rosario Robles , la ex funcionaria señaló: “No estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como lo que soy: inocente”.

¡Y así salió!

Pero, ¿quién le borrará su entrada al reclusorio los tres años que pasó en Santa Marta todas y cada una de las veces que le pasaron por encima sus derechos humanos? Y a la presunción de inocencia, ¿cómo borrarán las horas de angustia de su hija Mariana ?, y no es por inventar una historia, la realidad siempre supera la ficción. Rosario pasaba lista a las 7:00 de la mañana. Se bañaba a cubetazos. Su único privilegio fue tener una resistencia para calentar el agua y que no estuviera helada ahí en la cárcel. Rosario no sólo se hizo amiga de Miss Mony -sí, la del Rébsamen, otro chivo expiatorio, pues la responsable de esa delegación era Claudia Sheinbaum -, gracias a ella, el ministro Zaldívar, en ese momento presidente de la Corte, visitó Santa Martha Acatitla y pudo darse cuenta de las miles de injusticias que se viven allá a diario, de las historias de las mujeres olvidadas. Rosario llevó luz a la cárcel.

