ElPersonaje | Gerardo Sánchez. Al góber 'Richar' se le apareció el diablo en SLP

“ Ricardo Gallardo Cardona quiere a huevo hacerme jalar con el Verde y no voy a jalar contigo, delincuente. No te tengo miedo. Quiero que sepas, que quieres ensuciarnos a mí y a mi padre y a toda mi familia con tus actos vandálicos. Lo que quieres es sembrarnos chingaderas, pero no nos vamos a dejar”, expresó no enojado, sino lo que le sigue, en un video que él mismo subió a redes.

Tómala barbón al “Richar” @RGC_Mx #SLP ya se le pareció el diablo! Si, el empresario, Gerardo Sánchez, no solo le dice Gober Narco, sino puerco 👇Echa un vistazo al vídeo de omarnino13! #TikTok https://t.co/jgG6zdKO9o — Lourdes mendoza (@lumendoz) January 17, 2024

La reacción de Gerardo Sánchez vale la pena aclarar: sucedió después de que el pasado 10 de enero de 2024, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron y presuntamente golpearon a exmilitares y escoltas de su padre, Hilario Sánchez y quien aspiraba a una candidatura de Morena en el Senado. Además, denunció agresiones en contra de su madre después de que la Policía Estatal allanara su casa en el municipio de Tanquián de Escobedo, en la Huasteca Potosina.

“No te tenemos miedo, delincuente. En el estado no te tenemos miedo, quiero que sepas. Y dos puntos muy importantes, los agentes militares retirados que agarraste los golpeaste y nos los quitaste a la mala, por instrucciones tuyas, delincuente. Quiero decirle a toda la población de San Luis Potosí que hago responsable al delincuente más grande del estado, a Ricardo Gallardo Cardona y a su cómplice, Guadalupe “Tonto” Torres, (sic)”, mencionó también al despotricar contra el secretario de gobierno de la entidad. ¡Quihúboles!

A pesar de que el ‘ Richar ’ mantiene a los potosinos en un clima de violencia, crisis en salud, frivolidad, mentira y miedo; sólo hay que preguntarle a los migrantes secuestrados en Matehuala. El góber ha aprendido a mover los hilos del poder al grado que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador lo considera un aliado de su gobierno y lo apapacha cada vez que visita el estado como el pasado 21 de enero.

Pasó de mafiosillo a gran aliado…

“Aquí tienen a un gobernador excelente que sí escucha a las y los potosinos, con eso es más que suficiente, porque ya era mucho tiempo donde los gobernantes representaban a la oligarquía, pero ahora el pueblo es el que manda”, expresó López Obrador, a pesar de que, según los Guacamaya Leaks (2023), la Secretaría de la Defensa Nacional tiene reportes de que el gobernador está vinculado a grupos de la delincuencia organizada.

Por si TODO esto fuera poco, un día después, en plena mañanera, el periodista Omar, quien ha sido amenazado y perseguido por el ‘ Richar ’, cuestionó a AMLO sobre su respaldo al góber. López Obrador le dio un jalón de orejas por expresar su apoyo público a Claudia Sheinbaum y sólo encargó a la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dar seguimiento a la denuncia del joven empresario.

@omarnino13 "A nosotros nos mueve la conciencia social no un gobernador-narco(Gallardo Cardona)” señala el empresario huasteco Gerardo Sánchez y acusa que Ricardo Gallardo se quiere apoderar de Morena pero asegura que los verdaderos seguidores de AMLO no se lo permitirán ♬ sonido original - omarnino13

Le recordó también cuando se quejaba de que el ‘ Richar ’ no le dejaba hacer mítines en el estado cuando era candidato a la presidencia y le decía que era un “mafiosillo”, pero AMLO se mantuvo. “Es un buen gobernador que no le gusta mucho a los fifís, pero sí al pueblo, con eso es más que suficiente”.

Y para que no quedara duda alguna remató: “Quiero mucho y respeto mucho al gobernador de San Luis Potosí, es mi amigo; además, está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se le olvidó que una cosa son los partidos y otras es el gobierno”.

Sin embargo, a pesar del manto protector de Palacio Nacional y como no queriendo la cosa, Gerardo Sánchez, a quien aseguran le ven madera para ir por el gobierno estatal en 2027, ya amenazó con exponer de manera pública “el tema de obras en el estado” y amaga a Gallardo Cardona para que deje de molestar y espantar a su familia.

No está por demás comentarles que Petrogesa es la misma empresa que señalé y documenté en mi columna “Más ‘4T’, imposible”, del 4 de diciembre de 2023, que tiene operaciones dentro de las instalaciones de Pemex, y entra como ‘Juan por su casa’, pero en la petrolera no saben quién la contrató o qué están haciendo.