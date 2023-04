Mensaje muy claro, ¿podremos entender a tiempo?

La ruta del presidente para el objetivo aparente fue optimistamente acelerada. Lograr mayoría en la elección, para que el mismo 1 de septiembre que se instale la nueva Legislatura meta su iniciativa y el Congreso actúe de manera expedita para tenerla aprobada a más tardar el 30 de septiembre y la pueda anunciar justo un día antes del cambio de gobierno.

Tiempos apretados incluso con mayoría calificada. Pero ante el apego a la ilegalidad que tiene la 4T, es factible. No puede ser iniciativa preferente al ser constitucional, por lo que se facilita más saltarse trámites y usar la aplanadora, en caso de tenerla. Pero es una ruta clara para el objetivo de fondo.

Y mientras tanto, como ya mucho hemos dicho en este espacio, la oposición sigue sin ruta ni orientación. Sin entender ni a la sociedad y sus demandas, ni al presidente y sus estrategias.

Ya aquí hemos también anticipado que una lucha prioritaria para 2024 debe ser justamente la de quitarle a la 4T de manera contundente la mayoría simple que tienen en el Congreso; más allá de tener una discusión sobre si es posible o no que algún lado tenga la calificada. Se ve casi imposible.

La discusión sobre las mayorías en el Congreso es tan relevante, que ya el propio presidente abiertamente dejó ver su frustración con solo tener mayoría simple y que todo se lo tumben vía judicial, declarando que se requiere mayoría calificada para lograr sus planes de transformación y reforma.

Tal vez si el presidente supiera preparar reformas legales, no se enfrentaría a esta realidad. Si tuviera gente eficiente (no solo leal u “honesta), y si tuviera las ideas adecuadas (no anacrónicas), no se enfrentaría a estos problemas para lograr su transformación.

Argumentó en su mensaje leído que las tres transformaciones de México han resultado en una nueva Constitución: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La diferencia es que en aquellos momentos, personas ilustradas acompañaban los procesos.

Más allá de eso, lo que el presidente no dice, o tal vez no entiende, es la diferencia entre cambio y transformación. Y la 4T no es transformación; eso implicaría avanzar y evolucionar. La 4T es cambio, de esos que cualquiera puede hacer; pero no hacia el futuro, sino a un pasado que, además, solo existe en su interpretación fantasiosa de la historia.