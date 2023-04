LaSemanaResumida | Fuerzas Armadas, la instancia más poderosa de este sexenio

Quédense unos minutos conmigo para contarles esto y más.

La Corte dio un revés al presidente López Obrador.

Le puso un hasta aquí a la militarización de la seguridad pública.

Militarización que dice la 4T no existe.

Pero, militarización que convirtió a las Fuerzas Armadas en la instancia más poderosa de este sexenio.

En los hechos, el Ejército y la Marina…

Construyen aeropuertos.

Administran puertos y aduanas.

Construyen sucursales bancarias.

Construyen trenes.

Combaten al narcotráfico, la delincuencia organizada, realizan labores de seguridad vía la Guardia Nacional y hasta dirigen el tráfico en el Metro.

Y además, espían a periodistas y defensores de Derechos Humanos que son incómodos para los intereses presidenciales…

Pero el presidente dice que va a seguir de necio.

A pesar de que la Suprema Corte ya le dio un ultimátum para que a más tardar el 1 de enero de 2024 regrese el mando de la Sedena a la Secretaría de Seguridad Ciudadana… El titular del morning show de Palacio quiere -con toda su alma- que la Guardia Nacional dependa formalmente de la súper Secretaría de la Defensa Nacional.

Y se va a morir en la raya. Así sea lo último que haga en su sexenio. LITERAL.

Por lo pronto, en el papel, la Guardia Nacional regresará a la Secretaría de Seguridad.

Peeeeeeeerooooooo…

Ocho de cada diez de sus elementos son militares.

El entrenamiento que reciben los guardias nacionales es militar.

Más del 80% de sus salarios son pagados con presupuesto de la Sedena.

Y, lo más importante, el presidente ordenó a Seguridad Pública mantener al coordinador de la Guardia Nacional. Que es un militar.

Y es que apenas esta semana se supo que la militarización del país llegó hasta el turismo.

Y no solo me refiero a los trenes, aeropuertos y líneas aéreas que serán planeadas, construidas, controladas y administradas por las Fuerzas Armadas, sino a los viajes privados del General Secretario de la Defensa y sus familiares y amigos utilizando recursos públicos de la Sedena.

Y para cerrar con broche de oro la semana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció que el Ejército Mexicano espió a dos de sus integrante. Entre ellos a su director, Santiago Aguirre.