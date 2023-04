El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y a otros ministros, de querer “negociar” el plazo para la salida de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual fue fijado para enero próximo.

“No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero de año próximo, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí, hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No. Le dije al secretario de Gobernación (Adán Augusto López) y a la secretaria de Seguridad Pública (Rosa Icela Rodríguez), ‘no, nada de negociación, esto tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, explicó.