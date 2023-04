AMLO refrenda su apoyo a la GN y vuelve a criticar a ministros de la Corte

A casi cuatro años de su creación, el presidente destacó que la Guardia Nacional ha logrado combatir varios delitos en el país y llegar a zonas donde los policías locales solían estar amenazados.

"Sí hay presencia, es muy importante porque la policía municipal está muy expuesta, viven ahí los policías, sus familiares y están sometidos a presiones, amenazas, la Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de plata o plomo, por eso la importancia de la Guardia Nacional", sostuvo.

El presidente dijo que ninguna otra corporación ha logrado lo que la Guardia en cuanto al número de efectivos y cuarteles construidos.

“Vamos a seguir protegiendo esta institución que es muy importante, la Guardia Nacional. ¿Cuándo la Policía Federal había alcanzado a construir 280 cuarteles? ¿Cuándo había logrado capacitar y contratar para cuidar a los ciudadanos mexicanos a 130,000 elementos? Nunca”, destacó.

Explicó que en algunas regiones de país se han opuesto a la construcción de cuarteles de la Guardia, sin embargo, aseveró que se seguirán construyendo.

“Esto va a seguir ayudando porque ya la presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido enfrentar los ilícitos de todo tipo, vamos a seguir con ese propósito. Desde luego, las bandas de la delincuencia no quieren que se establezcan los cuarteles, hay amenazas a veces para no ocupar un predio, al final se logra la instalación de un cuartel, esto nos ha pasado en el norte, Guerrero, pero insistimos en que se van a instalar todos los cuarteles”, apuntó.