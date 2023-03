ColumnaInvitada | Una batalla que no tiene fin

De igual forma, debemos recordar que esta es una batalla sin fin, que no es contra un individuo o partido en particular, que no se agota si la SCJN declara inconstitucional el Plan B o incluso, si en 2024 la oposición gana las elecciones presidenciales.

Los ciudadanos lucharemos contra estos corruptos y contra todos los que vengan en futuro. Si algo nos ha enseñado la historia, es que en política no hay santos y cuando un partido o un mandatario han concentrado todo el poder, comienzan a mentir, traicionar y robarle a los mexicanos.

Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.