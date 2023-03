Épica, superioridad moral y el Plan B

En palabras de Macario Schettino, estás “extraviado” si te atreves a cuestionar a las fuerzas políticas de oposición que se han colgado de la defensa del INE. Para Leonardo Curzio y Pablo Majluf, eres de “Corea del Centro” si no asististe a la concentración en el Zócalo para exigir a la Suprema Corte que frene el Plan B.

Hoy le respondo a esa oposición. Se preguntan azorados por qué muchos jóvenes no acudimos a la concentración en defensa del INE. Nos señalan como cobardes, timoratos o simplemente faltos de comprensión de la urgencia que exige la situación política de hoy.

Hablo a título personal, aunque sospecho que muchas y muchos otros se sienten igual. Yo no me siento cómodo marchando con esa oposición estridente, que no admite cuestionamientos, que piensa que es un pecado criticar a las fuerzas políticas de oposición y que nos llama ingenuos a quienes exigimos alternativas de futuro para nuestro país, más allá de un regreso al régimen de la transición.

No marcho porque si el INE es sinónimo de la democracia mexicana, entonces ahí está la muestra perfecta de la pequeñez de la transición democrática de México. No marcharía para defender una democracia que se reduce a una simple institución.

La transición democrática de México instauró un régimen con un sistema electoral sólido y razonablemente justo, mayor libertad de expresión, apertura al escrutinio público y la transparencia, un andamiaje jurídico (disfuncional) para salvaguardar las libertades individuales y un pluralismo político no demasiado heterogéneo. Nada más, pero nada menos.