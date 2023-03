Mano dura contra el crimen organizado en El Salvador

Me preocupa que en México haya tantas personas que piensen así. Ya vivimos los estragos de una política de mano dura contra el narcotráfico, con Felipe Calderón en el poder, con diferencias y continuidades importantes en los siguientes dos sexenios.

Es cierto, esa política fue menos drástica que la de El Salvador, pero aun así no entregó precisamente buenos resultados: a la larga, la violencia, las desapariciones y los homicidios no hicieron más que aumentar; los grupos criminales ampliaron sus negocios y pasaron del comercio de drogas a toda clase de giros, como la extorsión, la trata de personas o el cobro de derecho de piso; el crimen organizado amplió su influencia en los gobiernos y los procesos electorales, y seguimos sumidos en una ola de violencia homicida que parece no tener fin.

Mucho me temo que, debido a los resultados inmediatos de la política de Bukele, el discurso de mano dura contra el crimen tomará tracción en América Latina. México no será la excepción, pues hay sectores amplios de la sociedad afines a esta retórica y es un tema de contraste con la frase “Abrazos, no balazos” del presidente López Obrador.

Ojalá quepa la prudencia en los candidatos de oposición. Ya vivimos los estragos de una guerra contra el narco. Los seguimos padeciendo. No queremos otra.

