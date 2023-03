LaEstampa | Concentración en defensa del INE en la prensa internacional

Por supuesto, es una pena que un gobierno que nació desde la oposición histórica a los abusos de aquella dictadura pretenda ahora repetirlos, a su manera y en su estilo. Y aunque el peligro no se ha ido, y tal vez es inminente, la marcha que le dio la vuelta al mundo ya es una victoria definitiva. En México hay suficientes voces que no piensan perder lo ganado. Que el gobierno quiera desvirtuarlas es problema del gobierno. Pero la demostración de solidaridad y defensa de lo nuestro ahí está y no se va a ningún lado.

