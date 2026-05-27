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México va contra la intromisión de Trump en elecciones; EU ve incómoda a la 4T

Internacionalistas consideran que la iniciativa de Ricardo Monreal busca frenar una posible intervención en elecciones de México de Estados Unidos, país que tiene un historial largo de injerencismo.
mié 27 mayo 2026 05:30 AM
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El Congreso mexicano discute en un periodo extraordinario las reformas que amplían las causales de nulidad de las elecciones, entre ellas, la intervención extrajera. (Fotos: iStock, facebook)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca poner un dique a una posible intervención en las elecciones desde Estados Unidos, un país que tiene un largo historial de injerencias en gobiernos en América Latina: en promedio, una vez cada 28 meses.

Desde sus primeros meses como jefa del Ejecutivo mexicano, Sheinbaum advirtió esta posibilidad y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución para rechazar algún tipo de intervención extranjera y hoy, 15 meses después respalda la reforma para anular comicios cuando se demuestre la intervención desde el exterior, que se discute en el periodo extraordinario del Congreso, junto con su reforma electoral presentada, para frenar las "narcocandidaturas" en las elecciones.

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“Me parece bien, la verdad, creo que es una buena iniciativa, porque en México decidimos los mexicanos”, soltó la presidenta Sheinbaum el pasado viernes al dar su aval a la iniciativa presentada por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal que plantea modificar el artículo 41 para establecer la injerencia extranjera como un causal para la nulidad de elecciones federales y locales.

Estados Unidos ha interferido por décadas en elecciones alrededor del mundo, pero en particular en América Latina. En un siglo, entre 1898 y 1994 lo hizo en al menos en 41 veces, según lo documenta el artículo “Intervenciones de Estados Unidos” de la revista Harvard Review of Latin America. Autores como Dov Levin, de la Universidad Carnegie Mellon, calculan que en 81 elecciones hubo interferencia estadounidense desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Con otros presidentes estadounidenses, la intervención solía hacerse a través de agentes de inteligencia, pero Trump ha sido más directo al pedir a ciudadanos de varios países que voten por quienes considera sus favoritos.

En la víspera de las elecciones de Argentina, Trump prometió 20,000 millones de dólares para impulsar su economía, pero advirtió que si los votantes rechazaban al presidente Javier Milei en las elecciones legislativas, esa ayuda no se concretaría; en Venezuela intervino militarmente para modificar al gobierno y extraer a Nicolás Maduro.

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La presidenta Sheinbaum ha puesto en duda que sea directamente Trump quien busque intervenir en las elecciones mexicanas y lo atribuyó a gente cercana que ve los ataques a México como una estrategia frente a las elecciones intermedias que tienen en noviembre en Estados Unidos.

“No creo que sea el presidente Trump. Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre: pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre, en una visión muy electorera, de algunos cuantos. Pues no, no, ¡México no es piñata de nadie! Y tampoco van a intervenir en las elecciones del ´27. ¡No!, ¡aquí decide México, los mexicanos!”, advirtió la mandataria federal la mañana del miércoles 20 de mayo.

¿La mano de EU en las elecciones del 2027?

Para analistas, la posibilidad de que Trump quiera intervenir en las elecciones de México, en las que el 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales más , toma fuerza tras las acusaciones contra 10 políticos mexicanos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que salpicó a Morena.

Para Carlos López, internacionalista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ningún gobierno tiene la facultad para hacer intervención política o intervenir en asuntos internos, pero en el caso de Estados Unidos, la realidad dista de ello.

“Desde el punto de vista normativo no tendría que ser, pero desde la realidad política las embajadas, los consulados, las asociaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento se vuelven actores políticos al interior de los Estados y más cuando son financiados por un tercer Estado. Buscan inclinar la balanza de la política donde están presentes en favor de su proyecto, de su política exterior y de sus intereses”, plantea.

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Una 4T incómoda a EU

La complejidad de la relación entre México y Estados Unidos se acentuó con la llegada de los gobiernos de Morena.

Tanto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador como con la presidenta Claudia Sheinbaum, México no solo criticó la actuación de agencias de seguridad de Estados Unidos, también les puso límites.

En diciembre de 2020, el Senado de la República aprobó cambios a la Ley de Seguridad Nacional para limitar la presencia y operación de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés).

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Durante su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que la operación de los agentes de seguridad de Estados Unidos. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Entre los cambios aprobados, se estableció la obligación de los agentes para “poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones"; eliminó la inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones, y limitó su presencia “únicamente al desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas".

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum dos episodios tensaron la relación con Estados Unidos: la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo en Chihuahua y las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

En respuesta, la presidenta mandó una nota diplomática al gobierno de Trump para manifestar su extrañamiento por la participación de los agentes y en los últimos días ha insistido en defender la soberanía de México ante los intereses de afectar su gobierno.

“Esta derecha internacional de la que hablamos se mueve en muchos lugares del mundo. Y hay mucha gente que está apostando a la derrota y al fracaso del gobierno de México, por razones ideológicas, por razones políticas ¿Qué decimos nosotros? (...) ¿Cuáles son nuestros límites? La defensa de la soberanía, y el respeto al pueblo de México y su dignidad”, dijo el pasado 13 de mayo.

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Christian Benítez especialista en Derecho Constitucional y globalización de la Universidad La Salle, plantea que por décadas, Estados Unidos ha actuado con un espíritu expansionista, sin embargo, los gobiernos de la llamada 4T intentaron poner limites y ese intento se traduce que para Estados Unidos, los gobiernos de la 4T son incómodos.

No es un gobierno cómodo por la condición ideológica que se tiene, pero es una incomodidad necesaria”
Carlos López, profesor de la UNAM.

Un riesgo visto desde 2025

Cumplido el primer mes de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Sheinbaum anunció que enviaría una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera.

“¿Qué significa esto? Colaboramos, nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay injerencismo, no hay violación a la soberanía. Eso es lo que queremos que quede claro”, dijo al exponer su iniciativa.

La propuesta se presentó en el contexto de la designación como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS) que Estados Unidos hizo del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), el Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos (CU).

Y tras el aval del Legislativo, quedó en el segundo párrafo del artículo 40 : “El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

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Christian Benítez explica que cuando el gobierno de Trump designó a los cárteles, se desconocía el alcance que tendría su orden ejecutiva, pero uno de ellos es la intervención en países que considera afecta su seguridad nacional. En respuesta, la presidenta intentó frenar las futuras intenciones de su vecino y socio comercial, aunque la política expansionista estadounidense no data de febrero de 2025.

"No podemos atribuir estas acciones de expansionismo, de conquista al gobierno de Donald Trump a la designación. En realidad, EU siempre ha tenido esta política bajo la doctrina Monroe, que implica tener el mayor alcance posible".
Christian Benítez, especialista de la Universidad La Salle.

"No podemos atribuir estas acciones de expansionismo, de conquista al gobierno de Donald Trump a la designación. En realidad, EU siempre ha tenido esta política bajo la doctrina Monroe, que implica tener el mayor alcance posible", comenta.

La relación entre ambos países es estratégica, por lo que Giannina Sampieri Laguna, directora de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales, de la Universidad Intercontinental, plantea que los límites no son tan fáciles de cruzar.

“No van a romper una relación, sino que va a haber siempre que se den de alguna manera para poder llegar a una negociación rápida, pero sin llegar a una ruptura total. A ninguna de las dos partes le conviene”, destaca.

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