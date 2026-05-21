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México

Sheinbaum y Markwayne Mullin acuerdan colaboración ''con respeto'' entre México y EU

La visita del funcionario estadounidense se da en un momento de creciente fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos por diferencias en materia de seguridad.
jue 21 mayo 2026 03:45 PM
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Los funcionarios de Trump llegaron hace unas horas a la Ciudad de México. (Foto: Claudia Sheinbaum Pardo /Facebook)

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin.

La mandataria señaló que con el representante de Donald Trump se acordó ''seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países''.

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La visita del funcionario estadounidense se da en un momento de creciente fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos por diferencias en materia de seguridad, luego de un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin autorización del gobierno mexicano.

La relación bilateral también está marcada por la tensión debido a las acusaciones en contra de 10 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos de armas, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de los 10 políticos, pero el Gobierno de México no procedió bajo el argumento de que se requieren más pruebas.

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Markwayne Mullin fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional en marzo de 2026, en sustitución de Kristi Noem.

El exsenador de Oklahoma es conocido por su carácter energético. Cuando se dio la noticia de su nombramiento, afirmó que buscaría mantener la seguridad nacional en Estados Unidos.

"M prioridad será mantener la seguridad nacional; ese será mi enfoque principal y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad”, comentó.

Markwayne Mullin es identificado con el ala más dura del movimiento "Make America Great Again" (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande). Ha sido un duro crítico de los cárteles de la droga y propuso hace algunos meses que México debería llamar a Trump para combatir a los cárteles.

“Los cárteles se matan entre ellos y nosotros podemos aniquilarlos a todos. ¿Qué es eso de que no se puede usar la fuerza contra los narcos? ¿Qué es contra la ley? Ellos matan mujeres, niños, familias enteras en cada semana. Es absurdo, inaceptable. Envenenan las calles con fentanilo. Basta de excusas y llamen a Trump”, aseguró.

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Claudia Sheinbaum Donald Trump Seguridad

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