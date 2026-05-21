Sheinbaum y Markwayne Mullin acuerdan colaboración ''con respeto'' entre México y EU

Markwayne Mullin fue nombrado como secretario de Seguridad Nacional en marzo de 2026, en sustitución de Kristi Noem.

El exsenador de Oklahoma es conocido por su carácter energético. Cuando se dio la noticia de su nombramiento, afirmó que buscaría mantener la seguridad nacional en Estados Unidos.

"M prioridad será mantener la seguridad nacional; ese será mi enfoque principal y estamos muy entusiasmados con esta oportunidad”, comentó.

Markwayne Mullin es identificado con el ala más dura del movimiento "Make America Great Again" (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande). Ha sido un duro crítico de los cárteles de la droga y propuso hace algunos meses que México debería llamar a Trump para combatir a los cárteles.

“Los cárteles se matan entre ellos y nosotros podemos aniquilarlos a todos. ¿Qué es eso de que no se puede usar la fuerza contra los narcos? ¿Qué es contra la ley? Ellos matan mujeres, niños, familias enteras en cada semana. Es absurdo, inaceptable. Envenenan las calles con fentanilo. Basta de excusas y llamen a Trump”, aseguró.