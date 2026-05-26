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El trabajo de "Andy" López Beltrán en Morena fue muy bueno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor hecha por el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el partido, pues destacó que afilió a alrededor de 12 millones de personas.
mar 26 mayo 2026 11:55 AM
andy lopez beltran
Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena, buscará una diputación por Tabasco. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro. )

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “muy bueno” el trabajo que realizó Andrés Manuel López Beltrán al frente de la Secretaría de Organización de Morena, a la que renunció este lunes para buscar una candidatura a diputado federal de Tabasco, tierra del expresidente de México –y su papá– Andrés Manuel López Obrador.

"Muy buen trabajo hizo Andrés, muy bueno", afirmó la presidenta.

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La mañana del lunes, López Beltrán envió una carta a la dirección nacional de Morena para informar que tomó la decisión de dejar su cargo.

“Lo anterior se debe a que he decidido que, en su momento, en los tiempos que nuestras convocatorias marcan y la ley electoral señala, contendré por el cargo de diputado federal por la vía de elección popular en el VI Distrito Electoral Federal del Estado de Tabasco, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa”, dice la carta enviada a Morena.

Alejado de la política, López Beltrán incursionó en ella días antes de que su padre dejara la presidencia de la República.

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De acuerdo con lo revelado por el expresidente, hizo un acuerdo con sus hijos para que, mientras él ocupara un cargo público, ellos no lo hicieran.

“Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo, y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que ellos, mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el gobierno y lo han cumplido, me han ayudado mucho en eso. Y también, voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el gobierno, y ya están grandes”, comentó López Orador durante una conferencia.

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Sin embargo, con el retiro de su padre, “Andy” como se le conoce al joven, fue electo como secretario de Organización de Morena y ahora irá por su primer cargo de elección popular.

“Afilió a no sé a cuántos, ¿12 millones? Creo. Imagínate, partido político más grande, no sé si del mundo, pero sí uno de los más grandes, buenísimo trabajo. Es un gran organizador. Él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena, irse a competir”, comentó.

Durante su gobierno, la presidenta Sheinbaum sugirió al joven conducirse de acuerdo con los principios de Morena, luego de que realizó un viaje a Japón y se hospedó en hoteles con precios de alrededor de 50,000 pesos por noche.

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Sobre el reacomodo que hay al interior de Morena con la llegada de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, la presidenta calificó de buenos a los que se fueron y a los que llegaron.

“Todos son muy buenos. Luisa María Alcalde hizo un excelente papel, me está ayudando muchísimo, Ariadna es de primera, a Andrés también de primera, Carolina también muy buena”, comentó.

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“Afiliar a 10 millones no era tarea sencilla”, dice Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y defendió su gestión al frente de la estructura territorial, al asegurar que logró una afiliación histórica y consolidó la operación política del movimiento rumbo a las próximas elecciones.

En conferencia de prensa, Montiel informó que López Beltrán le presentó formalmente su carta de separación del cargo y reconoció el trabajo realizado durante casi año y medio.

“Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo, casi año y medio. Bajo su responsabilidad tuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanos y mexicanas que se han sumado a Morena, sumando ya un padrón que supera los 12 millones de afiliados”, declaró.

La dirigente destacó que durante la gestión del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se coordinó la elección de presidentes y secretarios de más de 70,000 comités seccionales en todo el país, además de la integración de consejos municipales.

“Esta era una aspiración en materia de organización de nuestro movimiento desde que nació. Nuestra tarea era siempre afiliar desde el 2010 y después conformar comités para promover nuestro proyecto de nación”, sostuvo.

Montiel aseguró que la consolidación territorial de Morena era una meta pendiente desde la fundación del movimiento y afirmó que López Beltrán consiguió avanzar en esa tarea en poco tiempo.

“Era una aspiración muy sentida desde el 2010 que fundamos nuestro movimiento. No es una tarea sencilla y Andrés lo pudo hacer en poco más de un año”, dijo.

La salida de López Beltrán ocurre a menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Coahuila, donde Morena compite por el Congreso local y donde el ahora exsecretario del partido participaba en la estrategia territorial del partido.

Sin embargo, Montiel rechazó que su renuncia deje inconcluso el trabajo electoral en la entidad.

“El trabajo que tenía planeado está en curso. Morena es un partido de masas, entonces estamos todos ayudando, así que no dependerá en ningún momento de una sola persona”, afirmó.

La dirigente morenista explicó que, mientras el Consejo Nacional designa a un sustituto definitivo, ella nombrará a un encargado provisional desde el Comité Ejecutivo Nacional.

“Por ahora no hay fecha, pero el estatuto me da la facultad de hacerlo y así lo vamos a resolver”, explicó.

Montiel también adelantó que la prioridad del partido seguirá siendo la organización territorial y el trabajo de base.

“La tarea fundamental de Morena es el trabajo con la gente. Eso no se va a detener”, subrayó.

Aunque evitó profundizar sobre las razones de la salida de López Beltrán, la presidenta nacional del partido aseguró que Morena le desea éxito en sus próximos proyectos.

“Le deseamos mucha suerte y que la tarea que ha decidido emprender, sus proyectos, tengan suerte y le deseamos siempre lo mejor”, concluyó.

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