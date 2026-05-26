El trabajo de "Andy" López Beltrán en Morena fue muy bueno, dice Sheinbaum

“Afiliar a 10 millones no era tarea sencilla”, dice Ariadna Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, confirmó la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido y defendió su gestión al frente de la estructura territorial, al asegurar que logró una afiliación histórica y consolidó la operación política del movimiento rumbo a las próximas elecciones.

En conferencia de prensa, Montiel informó que López Beltrán le presentó formalmente su carta de separación del cargo y reconoció el trabajo realizado durante casi año y medio.

“Le agradecemos mucho todo su trabajo en este tiempo, casi año y medio. Bajo su responsabilidad tuvo la afiliación de más de 10 millones de mexicanos y mexicanas que se han sumado a Morena, sumando ya un padrón que supera los 12 millones de afiliados”, declaró.

La dirigente destacó que durante la gestión del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador también se coordinó la elección de presidentes y secretarios de más de 70,000 comités seccionales en todo el país, además de la integración de consejos municipales.

“Esta era una aspiración en materia de organización de nuestro movimiento desde que nació. Nuestra tarea era siempre afiliar desde el 2010 y después conformar comités para promover nuestro proyecto de nación”, sostuvo.

Montiel aseguró que la consolidación territorial de Morena era una meta pendiente desde la fundación del movimiento y afirmó que López Beltrán consiguió avanzar en esa tarea en poco tiempo.

“Era una aspiración muy sentida desde el 2010 que fundamos nuestro movimiento. No es una tarea sencilla y Andrés lo pudo hacer en poco más de un año”, dijo.

La salida de López Beltrán ocurre a menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Coahuila, donde Morena compite por el Congreso local y donde el ahora exsecretario del partido participaba en la estrategia territorial del partido.

Sin embargo, Montiel rechazó que su renuncia deje inconcluso el trabajo electoral en la entidad.

“El trabajo que tenía planeado está en curso. Morena es un partido de masas, entonces estamos todos ayudando, así que no dependerá en ningún momento de una sola persona”, afirmó.

La dirigente morenista explicó que, mientras el Consejo Nacional designa a un sustituto definitivo, ella nombrará a un encargado provisional desde el Comité Ejecutivo Nacional.

“Por ahora no hay fecha, pero el estatuto me da la facultad de hacerlo y así lo vamos a resolver”, explicó.

Montiel también adelantó que la prioridad del partido seguirá siendo la organización territorial y el trabajo de base.

“La tarea fundamental de Morena es el trabajo con la gente. Eso no se va a detener”, subrayó.

Aunque evitó profundizar sobre las razones de la salida de López Beltrán, la presidenta nacional del partido aseguró que Morena le desea éxito en sus próximos proyectos.

“Le deseamos mucha suerte y que la tarea que ha decidido emprender, sus proyectos, tengan suerte y le deseamos siempre lo mejor”, concluyó.