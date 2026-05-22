Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por intervención

Rumbo al periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión el también presidente de la Junta de Coordinación Política informó que su iniciativa de reforma es constitucional pero también propone modificaciones a leyes secundarias.

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, explicó Monreal este jueves.

Su propuesta plantea modificar el artículo 41 de la Constitución, el cual hoy establece tres causales de nulidad electoral: rebasar el tope de gastos de campaña, contratar cobertura informativa indebida y utilizar recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, se propone incluir la intervención extranjera como un nuevo supuesto para proceder a la nulidad de una elección.

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También se propone una iniciativa para modificar los Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral para anular la votación cuando haya irregularidades graves acreditadas ante el Tribunal Electoral.

Entre las violaciones que serían consideradas graves para anular elecciones están presión política, económica, diplomática o mediática; vulneración del territorio por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión o intimidación; intervención para favorecer o perjudicar candidaturas; propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que la esencia de la iniciativa es que se pueda anular la elección cuando se considere que hubo algún tipo de injerencia desde el exterior.

“Lo que hace esa iniciativa es decir ‘a ver, si se demuestra que hay injerencia de otros en las elecciones, pues que sea para el INE o para el Tribunal (Electoral) un asunto de nulidad de la elección’. Entonces, yo creo que está bien. Aquí decimos nosotros, me refiero al pueblo de México”, dijo.