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Sheinbaum respalda iniciativa de Monreal para anular elecciones por intervención

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México, eligen los mexicanos, por lo que ve bien la iniciativa anunciada por el coordinador de los diputados de Morena.
vie 22 mayo 2026 11:30 AM
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En su conferencia matutina, la presidenta explicó que el legislador Ricardo Monreal le envió una nota para informarle sobre su propuesta de iniciativa. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa del coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, que propone que se anulen las elecciones cuando se compruebe la intervención de gobiernos, organizaciones o personas extranjeras en procesos electorales mexicanos.

“Me mandó una nota Ricardo Monreal de que estaba proponiendo eso, que qué me parecía. Fue iniciativa de él y me parece bien, la verdad. Creo que es una buena iniciativa porque en México decidimos los mexicanos”, planteó.

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Rumbo al periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión el también presidente de la Junta de Coordinación Política informó que su iniciativa de reforma es constitucional pero también propone modificaciones a leyes secundarias.

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, explicó Monreal este jueves.

Su propuesta plantea modificar el artículo 41 de la Constitución, el cual hoy establece tres causales de nulidad electoral: rebasar el tope de gastos de campaña, contratar cobertura informativa indebida y utilizar recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, se propone incluir la intervención extranjera como un nuevo supuesto para proceder a la nulidad de una elección.

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También se propone una iniciativa para modificar los Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral para anular la votación cuando haya irregularidades graves acreditadas ante el Tribunal Electoral.

Entre las violaciones que serían consideradas graves para anular elecciones están presión política, económica, diplomática o mediática; vulneración del territorio por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión o intimidación; intervención para favorecer o perjudicar candidaturas; propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital.

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que la esencia de la iniciativa es que se pueda anular la elección cuando se considere que hubo algún tipo de injerencia desde el exterior.

“Lo que hace esa iniciativa es decir ‘a ver, si se demuestra que hay injerencia de otros en las elecciones, pues que sea para el INE o para el Tribunal (Electoral) un asunto de nulidad de la elección’. Entonces, yo creo que está bien. Aquí decimos nosotros, me refiero al pueblo de México”, dijo.

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En su conferencia matutina del jueves, la presidenta advirtió que desde Estados Unidos puede haber un interés en querer intervenir en las elecciones de México, pero aclaró que no sucederá, porque ese es un tema que solo corresponde a los mexicanos.

“Ni siquiera, la verdad, personalmente creo que sea el presidente (Trump) Son algunos que lo asesoran, que están ahí. Que, por cierto, como tienen elecciones en noviembre, pues ahora quieren meter a México en sus elecciones de noviembre en una visión muy electorera de algunos cuantos. Pues no, no, México no es piñata de nadie. Y tampoco van a intervenir en las elecciones del 27. No, aquí decide México, los mexicanos”, dijo.

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Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Ricardo Monreal

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