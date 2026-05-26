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Sheinbaum descarta retiro de concesión a Azteca y dice que Salinas está enojado por pagar impuestos

La presidenta rechazó que su gobierno censure o utilice el poder del Estado para afectar a una televisora. Sin embargo, aseveró que atacan a su gobierno hasta con noticias falsas.
mar 26 mayo 2026 11:00 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno no incurre en la censura, pero sí en el derecho de réplica. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno vaya a retirar la concesión de TV Azteca y aseveró que el empresario Ricardo Salinas Pliego está enojado porque ya paga impuestos.

“Nosotros no vamos a entrar a un tema de quitar concesiones porque eso es lo que ellos quieren, en todo caso que se abran más concesiones en la televisión, que haya más competencia”, aseguró este martes.

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En su conferencia matutina, la presidenta explicó que su llamado a no ver a TV Azteca responde a que la televisora, más allá de atacar a su gobierno, incurre en desinformación.

“Ya tiene un rato que desde esta televisora hay una ofensiva contra el gobierno de México con muchas mentiras”, comentó.

Este lunes, en un comunicado, Grupo Salinas, al que pertenece TV Azteca, aseguró que es blanco de ataques por parte del gobierno federal, después del llamado de la presidenta a no ver su programación.

“Es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios se informan. Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad, como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir. Una actitud muy clásica de los tiempos del México autoritario”, planteó.

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Al respecto, la presidenta evitó volver a hacer el llamado a no sintonizar los canales de esa televisora, sin embargo, recordó de dónde surgió el conflicto con el empresario: por el pago de impuestos.

“Cuando entramos al gobierno a la fecha la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos, aquí lo dijo muchas veces el presidente (Andrés Manuel) López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Porque había amparos por muchos años impuestos, que vienen desde 2008, 2009, 2013, después, o sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador”, explicó.

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Recordó que, ante un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el empresario optó por pagar, pero eso disgustó al empresario.

“No le gustó a quien tiene la televisión y entonces se decidió desde la televisora atacar al gobierno”, comentó.

A los señalamientos de que su gobierno censura, la presidenta aseguró que ese no es el caso. Aclaró que su administración opta por ejercer su derecho de réplica.

“Hay tanta libertad de expresión que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras y cada vez son más mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica”, argumentó.

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De acuerdo con la presidenta, en sexenios antes de 2018 la censura era muy común, por lo que el presidente en turno podía llamar a un medio de comunicación para quitar a un periodista incómodo.

“No estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora, que, a diferencia del pasado, sí censuraban y ellos lo saben, ellos saben que los presidentes hablaban por teléfono con las televisoras, con la radio, ‘si quitan este locutor, te doy esta canonjía’”, comentó.

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