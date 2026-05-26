Sheinbaum descarta retiro de concesión a Azteca y dice que Salinas está enojado por pagar impuestos

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que su llamado a no ver a TV Azteca responde a que la televisora, más allá de atacar a su gobierno, incurre en desinformación.

“Ya tiene un rato que desde esta televisora hay una ofensiva contra el gobierno de México con muchas mentiras”, comentó.

Este lunes, en un comunicado, Grupo Salinas, al que pertenece TV Azteca, aseguró que es blanco de ataques por parte del gobierno federal, después del llamado de la presidenta a no ver su programación.

“Es preocupante que usted esté atentando contra el derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios se informan. Usted y su gobierno están tratando a millones de mexicanos como menores de edad, como si no fueran capaces de darse cuenta de todo lo que ustedes buscan encubrir. Una actitud muy clásica de los tiempos del México autoritario”, planteó.

Al respecto, la presidenta evitó volver a hacer el llamado a no sintonizar los canales de esa televisora, sin embargo, recordó de dónde surgió el conflicto con el empresario: por el pago de impuestos.

“Cuando entramos al gobierno a la fecha la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, él debía impuestos, aquí lo dijo muchas veces el presidente (Andrés Manuel) López Obrador. ¿Por qué no los pagaba? Porque había amparos por muchos años impuestos, que vienen desde 2008, 2009, 2013, después, o sea, ni siquiera impuestos que había generado el SAT durante el periodo del presidente López Obrador”, explicó.