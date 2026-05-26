Salud pide a turistas del Congo, Uganda y Sudán reprogramar su viaje a México

De cara al inicio del Mundial de la FIFA 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, pidió a turistas de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán reprogramar su viaje a México y anunció que se instalarán filtros sanitarios y anunció que se revisarán itinerarios de los viajeros para evitar posibles contagios de ébola en el país.
“México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia en la salud pública de importancia internacional se dé por concluida”, dijo.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que hasta ahora en México no se registran casos, sin embargo, afirmó que habrá vigilancia epidemiológica y se incrementarán los protocolos de prevención.