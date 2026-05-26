Salud pide a turistas del Congo, Uganda y Sudán reprogramar su viaje a México

“México, como país anfitrión de la Copa del Mundo en 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda presentarse, estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica, en coordinación con los Estados Unidos y Canadá, en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, indicó.

El pasado 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró "emergencia de salud pública de interés internacional" por los contagios de ébola.

En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió recomendaciones a los estados miembros para prevenir, vigilar y controlar infecciones.

“La OPS reitera que los países deben reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los entornos de atención de salud. Estas incluyen sistemas eficaces de triaje para identificar rápidamente casos sospechosos, procedimientos seguros de aislamiento, el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP), capacitación del personal de salud, gestión segura de residuos, así como la limpieza y desinfección ambiental”, informó.

El ébola es una enfermedad grave y no se transmite como el covid, sino a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, debilidad, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.

Hasta ahora hay 220 muertes sospechosas por ébola.