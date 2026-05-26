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Salud pide a turistas del Congo, Uganda y Sudán reprogramar su viaje a México

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que hasta ahora el riesgo de contagio en México es bajo, sin embargo, afirmó que se implementan protocolos de vigilancia, a días de que inicie el Mundial.
mar 26 mayo 2026 08:56 AM
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En todos los aeropuertos internacionales se instalarán filtros sanitarios para prevenir casos por ébola. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro.)

De cara al inicio del Mundial de la FIFA 2026, el secretario de Salud, David Kershenobich, pidió a turistas de República Democrática del Congo, Uganda y Sudán reprogramar su viaje a México y anunció que se instalarán filtros sanitarios y anunció que se revisarán itinerarios de los viajeros para evitar posibles contagios de ébola en el país.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán reprogramen su viaje para una fecha posterior, una vez que la emergencia en la salud pública de importancia internacional se dé por concluida”, dijo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario explicó que hasta ahora en México no se registran casos, sin embargo, afirmó que habrá vigilancia epidemiológica y se incrementarán los protocolos de prevención.

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“México, como país anfitrión de la Copa del Mundo en 2026, está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda presentarse, estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica, en coordinación con los Estados Unidos y Canadá, en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, indicó.

El pasado 17 de mayo, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró "emergencia de salud pública de interés internacional" por los contagios de ébola.

En la región, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió recomendaciones a los estados miembros para prevenir, vigilar y controlar infecciones.

“La OPS reitera que los países deben reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los entornos de atención de salud. Estas incluyen sistemas eficaces de triaje para identificar rápidamente casos sospechosos, procedimientos seguros de aislamiento, el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP), capacitación del personal de salud, gestión segura de residuos, así como la limpieza y desinfección ambiental”, informó.

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El ébola es una enfermedad grave y no se transmite como el covid, sino a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados.

Los síntomas pueden incluir fiebre, debilidad, dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.

Hasta ahora hay 220 muertes sospechosas por ébola.

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Entre las medidas que el Gobierno de México implementará está la instalación de filtros sanitarios en todos los aeropuertos internacionales.

“Nosotros en los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios. Tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros, porque pueden haber llegado –no necesariamente de esos sitios– si no haber estado en Europa o haber estado en algún otro país”, expuso.

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El funcionario explicó que la mayoría de los casos se registran en República Democrática del Congo y en Uganda, mientras que México tiene un bajo riesgo de propagación.

“En México no se han registrado casos y que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo, a nivel global muy bajo para nuestro país. Los casos han ocurrido fundamentalmente en la República Democrática del Congo y en Uganda y existe otro centro de vigilancia en Sudán del Sur porque conforman la región en donde se han detectado esos casos de ébola”, comentó.

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Enfermedades virales conferencia mañanera Secretaría de Salud

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