México

Elecciones México 2027: cuándo son y qué se vota

En 2027 se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.
vie 30 enero 2026 06:52 PM
elecciones mexico 2027
El INE comienza a organizar las elecciones de 2027 que se realizarán el 6 de junio con miles de casillas instaladas en todo el país. (Foto: Isabel Mateos Hinojosa/ Cuartoscuro)

El proceso electoral federal y concurrente de 2027 en México está en preparación y marcará un año decisivo para la vida democrática del país.

El Instituto Nacional Electoral e instituciones electorales estatales han comenzado a definir fechas, cargos en disputa y aspectos logísticos que deberán atender tanto partidos como ciudadanía. Las elecciones están programadas para el domingo 6 de junio de 2027, fecha en que se realizará la jornada electoral federal ordinaria del país.

Acá te contamos lo que debes de saber.

¿Cuándo son las elecciones en México 2027?

La jornada electoral se llevará a cabo el domingo 6 de junio de 2027, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

¿Qué se votará en las elecciones de 2027?

En las elecciones de 2027 los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar los siguientes cargos:

  • 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, que entrarán en funciones tras los comicios.
  • En 17 estados habrá renovación de gubernaturas, congresos locales y más de 1,000 ayuntamientos.
  • Elección de cargos del Poder Judicial Federal y local que quedaron pendientes tras los comicios judiciales de 2025, como parte de la reforma judicial.

La concurrencia de distintos tipos de elecciones —federal, local y judicial— hace del proceso de 2027 uno de los más complejos y amplios en la historia reciente de México.

En la antesala del proceso electoral de 2027 también se ha planteado que se lleve a cabo la realización de la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según Morena, esto permitirá ahorrar recursos en la elección de 6,588 cargos y alentará la participación ciudadana. Pero la oposición señala que es una estrategia electoral para que la figura presidencial aparezca en la boleta y jale el voto para cargos legislativos y de gobierno.

El INE ha comenzado a estructurar propuestas técnicas y operativas para organizar el proceso electoral 2027, que incluye la coordinación con organismos públicos locales electorales en cada entidad federativa.

Uno de los retos identificados es la concurrencia de múltiples elecciones el mismo día, lo que podría requerir más recursos y coordinación logística, incluyendo la instalación de casillas y capacitación de personal electoral. También se ha planteado la discusión sobre posibles ajustes al calendario o la integración de modalidades de voto que faciliten la participación ciudadana.

Para la ciudadanía y los actores políticos, las elecciones de 2027 serán una oportunidad para definir la composición de la Cámara de Diputados y renovar gobiernos estatales y locales en una parte significativa del país. Además, el proceso se desarrollará en un contexto de reformas electorales y discusiones sobre el diseño institucional, lo que podría influir en cómo se organizan las elecciones y cómo se garantizan la transparencia y equidad.

Fechas clave del proceso electoral 2026-2027

Aunque el INE aún no define el calendario oficial, estas son las fechas generales previstas:

- Inicio del proceso electoral: último trimestre de 2026.
- Campañas electorales: primavera de 2027.
- Veda electoral: tres días previos a la jornada electoral.
-Jornada electoral: 6 de junio de 2027.

Gubernaturas que se votarán en 2027

Los 17 estados donde se renovará la gubernatura ese año son:

- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chihuahua
- Colima
- Guerrero
- Michoacán
- Nayarit
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tlaxcala
- Zacatecas

Proceso judicial 2027

El proceso electoral judicial deberá promulgarse y publicarse, a más tardar, durante la primera semana de junio de 2026, en términos del artículo 105 de la Constitución, que establece que las leyes electorales deben expedirse al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral en el que pretendan aplicarse.

Este límite implica que cualquier ajuste normativo tendría que realizarse durante el periodo ordinario de sesiones que va del 1º de febrero al 30 de abril de 2026.

El Senado debe emitir la convocatoria dentro de los 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones —que comienza el 1° de septiembre de 2026—, por lo que el plazo para su publicación corre del 2 de septiembre al 1° de octubre de 2026.

Las personas electas rendirán protesta ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2027, en términos del artículo 96 constitucional.

