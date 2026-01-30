Elecciones México 2027: cuándo son y qué se vota

El INE ha comenzado a estructurar propuestas técnicas y operativas para organizar el proceso electoral 2027, que incluye la coordinación con organismos públicos locales electorales en cada entidad federativa.

Uno de los retos identificados es la concurrencia de múltiples elecciones el mismo día, lo que podría requerir más recursos y coordinación logística, incluyendo la instalación de casillas y capacitación de personal electoral. También se ha planteado la discusión sobre posibles ajustes al calendario o la integración de modalidades de voto que faciliten la participación ciudadana.

Para la ciudadanía y los actores políticos, las elecciones de 2027 serán una oportunidad para definir la composición de la Cámara de Diputados y renovar gobiernos estatales y locales en una parte significativa del país. Además, el proceso se desarrollará en un contexto de reformas electorales y discusiones sobre el diseño institucional, lo que podría influir en cómo se organizan las elecciones y cómo se garantizan la transparencia y equidad.

Fechas clave del proceso electoral 2026-2027

Aunque el INE aún no define el calendario oficial, estas son las fechas generales previstas:

- Inicio del proceso electoral: último trimestre de 2026.

- Campañas electorales: primavera de 2027.

- Veda electoral: tres días previos a la jornada electoral.

-Jornada electoral: 6 de junio de 2027.

Gubernaturas que se votarán en 2027

Los 17 estados donde se renovará la gubernatura ese año son:

- Aguascalientes

- Baja California

- Baja California Sur

- Campeche

- Chihuahua

- Colima

- Guerrero

- Michoacán

- Nayarit

- Nuevo León

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Sinaloa

- Sonora

- Tlaxcala

- Zacatecas

Proceso judicial 2027

El proceso electoral judicial deberá promulgarse y publicarse, a más tardar, durante la primera semana de junio de 2026, en términos del artículo 105 de la Constitución, que establece que las leyes electorales deben expedirse al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral en el que pretendan aplicarse.

Este límite implica que cualquier ajuste normativo tendría que realizarse durante el periodo ordinario de sesiones que va del 1º de febrero al 30 de abril de 2026.

El Senado debe emitir la convocatoria dentro de los 30 días posteriores al inicio del periodo ordinario de sesiones —que comienza el 1° de septiembre de 2026—, por lo que el plazo para su publicación corre del 2 de septiembre al 1° de octubre de 2026.

Las personas electas rendirán protesta ante el Senado de la República el 1º de septiembre de 2027, en términos del artículo 96 constitucional.

