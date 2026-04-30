Días clave

Los últimos días para Rocha fueron cruciales. Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Sinaloa , Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una advertencia contra la corrupción.

“Si queremos que nuestro futuro compartido sea lo más prometedor posible, la corrupción y la extorsión no tienen cabida”, dijo esa tarde en suelo sinaloense.

Días después, el diario estadounidense Los Angeles Times informó que a Rocha se le canceló la visa, con lo que se sumó a políticos como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, y Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora.

En la acusación de EU, al gobernador Rubén Rocha se le señala, incluso de haber llegado al cargo de gobernador con la ayuda de “Los Chapitos”, a quienes ya en el poder, se asegura que les ha dado protección.

“Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, dice la acusación .

Este mismo miércoles, el gobernador rechazó las acusaciones y dijo que el ataque no es solo contra su persona, sino contra la 4T.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

¿Más casos de nexos con cárteles?

Alberto Guerrero, experto en seguridad pública, sostiene que el caso de Rocha puede ser solo uno de varios que pueden surgir desde Estados Unidos.

“Esto demuestra que hay una muy buena parte del país está inmiscuido en un tema de gobernanza criminal donde prácticamente todos los órdenes de gobierno e incluidos organismos de seguridad y de procuración de justicia también están implicados con organizaciones criminales”, plantea.

En su batalla contra los cárteles, el gobierno de Trump tiene entre sus objetivos el combate a la "narcopolítica" pues considera imposible que una autoridad luche contra de los carteles de la droga, si están financiados o tienen una relación con ellos .

''Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia". Jay Clayton, fiscal federal de EU.

Para el experto en seguridad de El Colef, la acusación formal en contra de Rocha pudo robustecerse con lo que declararon en Estados Unidos “El Mayo" Zambada y los Guzmán y que hay más acusaciones dependederá de la información que haya logrado recabar ese gobierno con los testigos protegidos.

“El crecimiento del crimen organizado está ampliamente ligado al tema de la narcopolítica, es decir, son estas redes de protección las que les han permitido crecer a los niveles que tienen hoy y tener influencia de la manera en la que tienen en los gobiernos. ¿Puede ser nada más Sinaloa o vendrán más? eso depende de la información que hayan recabado de todos estos testigos protegidos y, personas que tienen cooperando”, expone Sumano.