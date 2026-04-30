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La lucha "narcoterrorista" de Trump salpica a Morena; gobierno de Sheinbaum enfrenta prueba de fuego

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve políticos de Morena de vínculos con el Cártel de Sinaloa, en especial con "Los Chapitos".
jue 30 abril 2026 11:59 PM
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Autoridades de Estados Unidos dicen que Rocha Moya llegó al poder con el respaldo de ''Los Chapitos''. (Créditos: Facebook / X / Immigration and Customs Enforcement / Cuartoscuro / iStock)

La batalla de Donald Trump contra los cárteles de la droga y a los que tiene clasificados como Organizaciones Terroristas Extranjeras alcanzó a los primeros funcionarios y políticos mexicanos de Morena.

La acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa en contra del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros seis políticos del estado sienta un precedente de la mano dura de Estados Unidos con temas de trafico de drogas y corrupción y es una "prueba de fuego" para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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A las 18:00 horas del martes 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió del gobierno de Estados Unidos solicitudes de extradición de los políticos mexicanos, pero fue hasta pasado el mediodía del miércoles que la Embajada estadounidense soltó "la bomba" que hoy cimbra al partido fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas”, era el título de una publicación del Departamento de Justicia que compartió la Embajada comandada por Ronald Johnson, quien la semana pasada acudió al estado dirigido por Rocha y quien hoy es acusado de tráfico de drogas, delitos relacionados con armas y asociación delictuosa.

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La acusación cae en medio de las conversaciones que México y Estados Unidos tienen previas a la revisión formal del tratado comercial (T-MEC) que se tiene junto a Canadá, y a días del "desencuentro" entre ambos gobiernos por la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en labores en contra del narcotráfico.

“Esto pone en un predicamento al gobierno de México y a la presidenta: si decide, a pesar de eso, seguir dando protección o decide entregarlos tratando de contener el golpe político y otras posibles implicaciones (...) se puede venir un enfrentamiento mucho más fuerte entre su gobierno y de Donald Trump", alerta José Andrés Sumano, experto en seguridad y catedrático de El Colegio de la Frontera Norte.

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Sinaloa, ¿un caso sabido?

El gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve políticos y funcionarios, de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

Las indagatorias de Estados Unidos indican que los acusados están estrechamente alineados con la facción del Cártel que dirigía los hijos del "Chapo" Guzmán.

''Los acusados han actuado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los 'Chapitos'''.
Acusación del Departamento de Estados de EU.

Hoy, tanto el Joquín Guzmán Loera como dos de sus hijos: Ovidio Guzmán López "El Ratón", como Joaquín Guzmán López están bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. El padre enfrenta cadena perpetua en ese país, mientras que los "Los Chapitos" han optado por estrategias legales de cooperación con el Departamento de Justicia.

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Las acusaciones contra Rubén Rocha no son nuevas. El morenista que tomó el poder el 1 de noviembre de 2021 fue señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa meses atrás por Ismael “El Mayo” Zambada, el otro líder fundador del Cártel de Sinaloa, mismo que fue extraído del país por uno de los hijos de Guzmán para entregarlo al gobierno de Estados Unidos.

En ese contexto Zambada reveló que el día de su "secuestro" en Culiacán, se dirigía a una reunión con el gobernador de Sinaloa en una finaca dinde asegurá fue asesinado Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba al tanto de una situación en curso, disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa", contó Zambada.

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Esa versión fue negada por el gobernador y afirmó que había algunos interesados en “hacerlo narco a fuerzas”.

Después de ese hecho, Sinaloa cayó en una guerra local librada por las fracciones lideradas por los hijos del "Mayo" Zambada y los del "Chapo" Guzmán, que tienen a la entidad sumida en una ola de violencia.

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Días clave

Los últimos días para Rocha fueron cruciales. Durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra de una planta de metanol en Sinaloa , Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó una advertencia contra la corrupción.

“Si queremos que nuestro futuro compartido sea lo más prometedor posible, la corrupción y la extorsión no tienen cabida”, dijo esa tarde en suelo sinaloense.

Días después, el diario estadounidense Los Angeles Times informó que a Rocha se le canceló la visa, con lo que se sumó a políticos como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero, y Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora.

En la acusación de EU, al gobernador Rubén Rocha se le señala, incluso de haber llegado al cargo de gobernador con la ayuda de “Los Chapitos”, a quienes ya en el poder, se asegura que les ha dado protección.

“Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales. A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, dice la acusación .

Este mismo miércoles, el gobernador rechazó las acusaciones y dijo que el ataque no es solo contra su persona, sino contra la 4T.

¿Más casos de nexos con cárteles?

Alberto Guerrero, experto en seguridad pública, sostiene que el caso de Rocha puede ser solo uno de varios que pueden surgir desde Estados Unidos.

“Esto demuestra que hay una muy buena parte del país está inmiscuido en un tema de gobernanza criminal donde prácticamente todos los órdenes de gobierno e incluidos organismos de seguridad y de procuración de justicia también están implicados con organizaciones criminales”, plantea.

En su batalla contra los cárteles, el gobierno de Trump tiene entre sus objetivos el combate a la "narcopolítica" pues considera imposible que una autoridad luche contra de los carteles de la droga, si están financiados o tienen una relación con ellos .

''Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia".
Jay Clayton, fiscal federal de EU.

Para el experto en seguridad de El Colef, la acusación formal en contra de Rocha pudo robustecerse con lo que declararon en Estados Unidos “El Mayo" Zambada y los Guzmán y que hay más acusaciones dependederá de la información que haya logrado recabar ese gobierno con los testigos protegidos.

“El crecimiento del crimen organizado está ampliamente ligado al tema de la narcopolítica, es decir, son estas redes de protección las que les han permitido crecer a los niveles que tienen hoy y tener influencia de la manera en la que tienen en los gobiernos. ¿Puede ser nada más Sinaloa o vendrán más? eso depende de la información que hayan recabado de todos estos testigos protegidos y, personas que tienen cooperando”, expone Sumano.

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En los últimos meses, Estados Unidos ha logrado que lleguen a su territorio para enfrentar la justicia 92 capos y narcotraficantes como Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", exlíder del Cártel de Juárez, entre otros.

El caso que tienen más armado, es el de Sinaloa, pero eso no significa que vaya a ser el único, a lo mejor se queda ahí, pero a la mejor tienen información de otros estados”.
José Andrés Sumano, catedrático de El Colef.

La prueba para Sheinbaum

Las acusaciones contra Rubén Rocha representa una de las pruebas más fuertes para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para los analistas, si entrega a Rocha será un golpe para el partido, al que desde hace años se le ha querido vincular con el narco, pero si no lo hace, la compleja relación con Estados Unidos se puede tensar aún más.

Facundo Rosas, experto en seguridad, sostiene que la justicia de Estados Unidos suele no dar un paso en falso cuando lanza una acusación.

“El sistema de Estados Unidos está muy ensayado, no dan un paso sin estar seguros. Yo creo que se tardaron mucho en articular cada una de las piezas tanto testimoniales como algunas otras que eran materiales y las fueron acomodando de tal forma que hoy pues ya tienen una lógica y sustentan la acusación”, comenta.

Sheinbaum y Rocha Moya
La petición de extradición de Rubén Rocha pone en un predicamento a la presidenta de si lo entrega a EU o no. (Foto: Presidencia/Cuartoscuro.)

Las acusaciones contra Rocha Moya llegan en un momento en el que la relación bilateral no atraviesa su mejor momento y donde las autoridades han dejado en claro que van por desmantelar estas redes de complicidad.

“El problema viene para la presidenta y qué hacer ante el gobierno de Estados Unidos que está diciendo, ‘oye, necesitas entregarme a uno de tus gobernadores, a uno de tus principales senadores, a un alcalde y otros’. Entonces pues a ver qué decide hacer la presidenta”, añade Sumano.

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