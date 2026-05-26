En horas, los legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma para aplazar la elección judicial para 2028 y la que establece la injerencia extranjera como una causal para la nulidad de una elección.
Comisiones de Diputados aprueban reformas a elección judicial, injerencia extranjera y de revisión de candidatos
Reforma judicial
La primera en aprobarse en comisiones fue la reforma constitucional que envió la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se modifica el modelo de elección judicial avalado en 2024 . En esta propuesta se aplaza la elección judicial de 2027 a 2028 y se reduce el número de candidatos, pues ya no será tres por cada cargo, sino dos.
También homologa los criterios de evaluación de los aspirantes, por lo que establece que se creará una Comisión, integrada por la persona que coordine cada Comité de Evaluación, que se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los participantes, y establece los criterios y metodologías para la evaluación y selección de las personas que busquen formar parte del Poder Judicial.
En la iniciativa también se revive a las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero bajo el nombre de secciones. Con el fin de “gestionar de manera más eficiente cargas de trabajo”.
También mandata que la revocación de mandato coincidirá con las jornadas electorales federales o locales y señala que el Tribunal de Disciplina, además de investigar y sancionar a juzgadores, evaluará su desempeño y los capacitará junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.
La diputada Claudia Ruiz Massieu comentó que esta iniciativa reconoce que la reforma judicial aprobada en 2024 era una “defectuosa e inviable”, pero enfatizó que aplazar la elección judicial no resolverá las “insuficiencias de fondo”.
La emecista mencionó que los verdaderos problemas del Poder Judicial continúan, como permanencia de la concurrencia electoral para 2030 y 2033, la nominación de candidaturas se concentra en órganos políticos y se mantiene la insaculación pública.
“No corrige ninguno de los defectos del diseño institucional del 2024, solo trasladan el problema para la siguiente legislatura; o sea, patean el bote”, comentó.
Durante la votación, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero señaló que presentará reservas para que no se empate las elecciones judiciales con intermedia, también para corregir la contrariedad que hay sobre la elección del presidente de la SCJN y plantear que la renovación del Tribunal de Disciplina sea de manera escalonada.
Esta iniciativa fue avalada con 29 votos a favor de los diputados de Morena y aliados (PT, PVEM), y con 11 votos en contra del PAN, PRI, MC.
Reformas sobre injerencia extranjera
En esta misma sesión, los diputados aprobaron la iniciativa de reforma constitucional presentada por Ricardo Monreal en que se modifica el artículo 41 para establecer la injerencia extranjera como un causal para la nulidad de elecciones federales y locales.
La celeridad a estas dos reformas se debe a que los diputados y senadores cuentan con una semana para avalar cuatro iniciativas electorales, dos constitucionales y dos legales, ya que después del 3 de junio la Constitución les prohíbe aprobar cualquier cambio en esta materia.
Esta tarde, la Cámara de Diputados discutirá y votará en lo general -en el Pleno- la reforma judicial. Será hasta mañana que esta sea discutida en lo particular. Después se analizará la reforma sobre nulidad de elecciones.
Esta reforma fue avalada por Morena y sus aliados, pero con abstención de los diputados Alfonso Ramírez Cuellar y Olga Sánchez Cordero. Esta última sostuvo que esta iniciativa es "abierta", porque no establece su contenido ni alcance.
Revisión de candidaturas
La tercera iniciativa de reforma avalada con 28 votos a favor y 9 en contra fue la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dicha Comisión será un puente entre los partidos políticos y las autoridades de seguridad e inteligencia para evitar que lleguen a las candidaturas personas relacionados con el crimen organizado.
Esta Comisión recibirá, de forma voluntaria de los partidos políticos, las listas de los aspirantes a candidatos a un cargo de elección popular, y a su vez serán enviadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que revisen los perfiles.
Estas autoridades determinarán si existe o no un “riesgo razonable” sobre las candidaturas y en caso de existir, lo comunicarán de forma confidencial a los partidos políticos, pero sin señalar el asunto del se derive el “riesgo” con la finalidad de no afectar el debido proceso.