Comisiones de Diputados aprueban reformas a elección judicial, injerencia extranjera y de revisión de candidatos

Reforma judicial

La primera en aprobarse en comisiones fue la reforma constitucional que envió la presidenta Claudia Sheinbaum en la que se modifica el modelo de elección judicial avalado en 2024 . En esta propuesta se aplaza la elección judicial de 2027 a 2028 y se reduce el número de candidatos, pues ya no será tres por cada cargo, sino dos.

También homologa los criterios de evaluación de los aspirantes, por lo que establece que se creará una Comisión, integrada por la persona que coordine cada Comité de Evaluación, que se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de los participantes, y establece los criterios y metodologías para la evaluación y selección de las personas que busquen formar parte del Poder Judicial.

En la iniciativa también se revive a las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero bajo el nombre de secciones. Con el fin de “gestionar de manera más eficiente cargas de trabajo”.

También mandata que la revocación de mandato coincidirá con las jornadas electorales federales o locales y señala que el Tribunal de Disciplina, además de investigar y sancionar a juzgadores, evaluará su desempeño y los capacitará junto con la Escuela Nacional de Formación Judicial.

La diputada Claudia Ruiz Massieu comentó que esta iniciativa reconoce que la reforma judicial aprobada en 2024 era una “defectuosa e inviable”, pero enfatizó que aplazar la elección judicial no resolverá las “insuficiencias de fondo”.

La emecista mencionó que los verdaderos problemas del Poder Judicial continúan, como permanencia de la concurrencia electoral para 2030 y 2033, la nominación de candidaturas se concentra en órganos políticos y se mantiene la insaculación pública.

“No corrige ninguno de los defectos del diseño institucional del 2024, solo trasladan el problema para la siguiente legislatura; o sea, patean el bote”, comentó.

Durante la votación, la diputada morenista Olga Sánchez Cordero señaló que presentará reservas para que no se empate las elecciones judiciales con intermedia, también para corregir la contrariedad que hay sobre la elección del presidente de la SCJN y plantear que la renovación del Tribunal de Disciplina sea de manera escalonada.

Esta iniciativa fue avalada con 29 votos a favor de los diputados de Morena y aliados (PT, PVEM), y con 11 votos en contra del PAN, PRI, MC.