"Al que apuesta en contra de México, le va a ir mal", dice Sheinbaum al celebrar triunfo de la selección

Sheinbaum celebró que a pesar de las expectativas sobre si se realizaría con éxito o no el arranque del Mundial, del que México es sede junto a Canadá y Estados Unidos, se logró.

"Cuando uno piensa, el que apuesta en contra de México, siempre le va a ir mal: le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política y le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, le va bien en la cancha, le va a ir bien en la política", señaló.

Aunque la presidenta prefirió seguir la inauguración del Mundial y el primer encuentro de la selección lejos del Estadio Ciudad de México, se refirió a la euforia que hubo dentro ese recinto futbolístico.

"Una alegría enorme la verdad. Felicidades a todo el pueblo de México, a todos los mexicanos. El estadio también a la hora que cantaron El cielito lindo en el Zócalo. No estuve aquí pero mi esposo se quedó me contó sobre los gritos en el Zócalo", indicó.

Sobre su no asistencia al Estadio, recordó que decidió regalar su boleto para que asistiera a la inauguración de un evento cuyos boletos tenían precios de hasta 100,000 pesos.

"Fue muy poca la gente que puede con ese monto, digo hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio pero creo que como presidenta no. Le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el futbol, particularmente a una joven y lo festejó con la gente de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento", dijo.

La presidenta aclaró que la actriz Salma Hayek no estuvo en la inauguración del Mundial como representante de su gobierno, si no como invitada de la FIFA.

"Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba como representante de México. Todas y todos los mexicanos queremos mucho Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo", comentó.