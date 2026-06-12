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"Al que apuesta en contra de México, le va a ir mal", dice Sheinbaum al celebrar triunfo de la selección

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es muy poca la gente que pudo pagar un boleto para la inauguración y qué bueno que fue al estadio, pero como presidenta no lo veía bien.
vie 12 junio 2026 09:31 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum siguió el partido de México en el Deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustaco A. Madero. (Foto: Presidencia.)

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de la selección mexicana frente a Sudáfrica y el arranque del Mundial de Futbol de la FIFA y aseguró que quien desea que le vaya mal al país, le irá mal en la cancha, y en la política.

"Hermosísimo la verdad. El juego buenísimo, buenísimo, ya saben siempre siempre salen todos los expertos en futbol. Buenísimo. Felicidades a la Selección y además no solo por como jugaron, sino la alegría que le dieron al pueblo de México, a todas y a todos los mexicanos", dijo la presidenta en su conferencia de prensa.

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Sheinbaum celebró que a pesar de las expectativas sobre si se realizaría con éxito o no el arranque del Mundial, del que México es sede junto a Canadá y Estados Unidos, se logró.

"Cuando uno piensa, el que apuesta en contra de México, siempre le va a ir mal: le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política y le va a ir mal en la vida. Quienes queremos a México, le va bien en la cancha, le va a ir bien en la política", señaló.

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Sheinbaum verá desde el Zócalo la inauguración del Mundial

Aunque la presidenta prefirió seguir la inauguración del Mundial y el primer encuentro de la selección lejos del Estadio Ciudad de México, se refirió a la euforia que hubo dentro ese recinto futbolístico.

"Una alegría enorme la verdad. Felicidades a todo el pueblo de México, a todos los mexicanos. El estadio también a la hora que cantaron El cielito lindo en el Zócalo. No estuve aquí pero mi esposo se quedó me contó sobre los gritos en el Zócalo", indicó.

Sobre su no asistencia al Estadio, recordó que decidió regalar su boleto para que asistiera a la inauguración de un evento cuyos boletos tenían precios de hasta 100,000 pesos.

"Fue muy poca la gente que puede con ese monto, digo hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio pero creo que como presidenta no. Le doy el lugar a una persona que no hubiera podido asistir, que ama el futbol, particularmente a una joven y lo festejó con la gente de manera gratuita. Esa fue mi decisión desde el primer momento", dijo.

La presidenta aclaró que la actriz Salma Hayek no estuvo en la inauguración del Mundial como representante de su gobierno, si no como invitada de la FIFA.

"Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba como representante de México. Todas y todos los mexicanos queremos mucho Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo", comentó.

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300,000 asistieron a eventos del FIFA Fan Fest

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que a los eventos del FIFA FAn Fest en el Zócalo y los que se instalaron en las alcaldías de la Ciudad de México, alrededor de 300,000 aficionados disfrutaron del arranque del Mundial.

En el Zócalo se estimaron 100,000 asistentes y en los otros 18 FIFA FAn Fest otros 200,000.

Mientras que en el instalado en Monterrey, Nuevo León fueron 50,000 los asistentes y en Guadalajara, Jalisco 38,000.

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