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Gobierno federal anuncia 38 proyectos renovables para ampliar la generación de energía

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez, en Manzanillo, donde el gobierno federal anunció 38 nuevos proyectos de energía renovable.
sáb 13 junio 2026 01:51 PM
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Durante la gira de Sheinbaum por Colima, el gobierno federal anunció 38 proyectos de energía renovable que fortalecerán el Sistema Eléctrico Nacional. (Foto: X/ @LuzElena_GE )

La Secretaría de Energía (Sener) anunció que 38 nuevas plantas de energía renovable entrarán en operación en los próximos años como parte de la estrategia del gobierno federal para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, incrementar la generación de energía limpia y avanzar en la transición energética del país.

Durante la inauguración de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez, en Manzanillo, Colima, la titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, informó que los proyectos fueron seleccionados mediante un proceso encabezado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que su puesta en marcha será anunciada formalmente la próxima semana por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“Acabamos de terminar un proceso inédito por su transparencia y por su efectividad que llevó y comandó la Comisión Federal de Electricidad, un proceso en el cual van a entrar en operación 38 nuevas plantas. Todas esas plantas son renovables”, afirmó González Escobar.

Explicó que estos proyectos complementarán la infraestructura de generación firme que desarrolla la empresa pública para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, al tiempo que se incrementa la participación de fuentes limpias como la energía solar, eólica y geotérmica.

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El anuncio se realizó en el marco de la puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez, una instalación que incorpora 357 megawatts adicionales de capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional.

Con esta nueva infraestructura, el complejo termoeléctrico de Manzanillo alcanza una capacidad instalada de 2,860 megawatts, consolidándose como uno de los centros de generación eléctrica más importantes del país y de América Latina.

La secretaria de Energía destacó que la nueva central permitirá suministrar energía a más de 800,000 usuarios, además de fortalecer el abastecimiento para actividades portuarias, comerciales, industriales, logísticas y de servicios en la región occidente del país.

González Escobar señaló que la planta opera con tecnología de ciclo combinado de última generación, lo que permite producir más electricidad utilizando menos combustible. Añadió que su funcionamiento evitará la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año y permitirá ahorrar más de 93 millones de litros de agua anualmente.

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Sheinbaum defiende el fortalecimiento de la CFE

Durante el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la política energética impulsada por su gobierno y afirmó que el fortalecimiento de la CFE es una condición indispensable para garantizar la soberanía nacional.

La mandataria recordó que durante décadas la empresa pública perdió participación en el mercado eléctrico debido a políticas que favorecieron la generación privada, situación que comenzó a revertirse durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que, aseguró, se consolidó con las reformas constitucionales aprobadas en su administración.

Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional".
Claudia Sheinbaum.

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Meta: 28,000 megawatts adicionales en el sexenio

Sheinbaum informó que su administración contempla incorporar alrededor de 28,000 megawatts adicionales de capacidad eléctrica durante el sexenio mediante nuevas centrales de generación, proyectos de energía limpia y esquemas de inversión que mantendrán la propiedad de la infraestructura en manos del Estado.

De acuerdo con la presidenta, estas acciones permitirán que la CFE conserve una participación mayoritaria en la generación de electricidad y garantice el suministro energético necesario para acompañar el crecimiento económico, industrial y social del país.

“Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa fortalecer la soberanía nacional”, concluyó.

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CFE Claudia Sheinbaum Energías renovables

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