Gobierno federal anuncia 38 proyectos renovables para ampliar la generación de energía

“Acabamos de terminar un proceso inédito por su transparencia y por su efectividad que llevó y comandó la Comisión Federal de Electricidad, un proceso en el cual van a entrar en operación 38 nuevas plantas. Todas esas plantas son renovables”, afirmó González Escobar.

Explicó que estos proyectos complementarán la infraestructura de generación firme que desarrolla la empresa pública para garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, al tiempo que se incrementa la participación de fuentes limpias como la energía solar, eólica y geotérmica.

El anuncio se realizó en el marco de la puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado Teresa Urrea Chávez, una instalación que incorpora 357 megawatts adicionales de capacidad de generación al Sistema Eléctrico Nacional.

Inauguración: Central de Ciclo Combinado. Manzanillo, Colima https://t.co/2cyGjIMhLI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Con esta nueva infraestructura, el complejo termoeléctrico de Manzanillo alcanza una capacidad instalada de 2,860 megawatts, consolidándose como uno de los centros de generación eléctrica más importantes del país y de América Latina.

La secretaria de Energía destacó que la nueva central permitirá suministrar energía a más de 800,000 usuarios, además de fortalecer el abastecimiento para actividades portuarias, comerciales, industriales, logísticas y de servicios en la región occidente del país.

González Escobar señaló que la planta opera con tecnología de ciclo combinado de última generación, lo que permite producir más electricidad utilizando menos combustible. Añadió que su funcionamiento evitará la emisión de cerca de un millón de toneladas de dióxido de carbono al año y permitirá ahorrar más de 93 millones de litros de agua anualmente.