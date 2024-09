El gobernador Rocha dispuesto a declarar ante FGR por el caso de "El Mayo"

"Si la fiscalía me llama, voy. La Fiscalía me ha pedido que entregue datos probatorios de que no estuve; si me los pide, los doy", informó en su conferencia semanal en la entidad.

El mandatario mencionó que está dispuesto a ir a declarar a la FGR cuando se lo pidan para aclarar dónde se encontraba ese 25 de julio.

"Como dijo el presidente (Andrés Manuel López Obrador), nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando lo pidan. Ni siquiera pienso en el fuero de gobernador. Me dicen y yo voy para allá. No tengo problema en eso", aseguró Rocha Moya.

El mandatario estatal reiteró que el día en que Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos, él no estaba en el estado.

“Es mentira que estuve ahí el 25 de julio con el tema de que se llevaron al señor Zambada y que participó Joaquín Guzmán, quien diga eso, miente”, enfatizó.