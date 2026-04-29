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México

FGR investigará caso Rocha Moya... pero señala que EU no presentó evidencias contundentes

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la forma en que se reveló la información en contra de los funcionarios mexicanos va en ''detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos en EU''.
mié 29 abril 2026 06:30 PM
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Rubén Rocha Moya ha presumido su amistad con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: Cuartoscuro )

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó esta tarde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes.

''La FGR deberá cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente. La SRE ha notificado las solicitudes de detención con fines de extradición. Es obligación de la FGR el analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para el fin y la viabilidad de la solicitud'', apuntó el funcionario.

Lara también indicó que la forma en que se reveló la información en contra de los funcionarios mexicanos va en ''detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos en Estados Unidos''.

''De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión'', apuntó el funcionario.

Embajador respalda señalamientos contra Rocha

Después de que autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, respaldó la acusación y pidió que no haya impunidad en el caso.

“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X.

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El diplomático defendió la relación de coordinación y cooperación entre México y Estados Unidos, así como el compromiso de ambas naciones para combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional.

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, sostuvo.

En el centro de la nueva tensión entre Estados Unidos y México se encuentra Rubén Rocha Moya, quien gobierna Sinaloa desde 2021 tras ganar las elecciones con el 56.6% de los votos como candidato de Morena, partido en el poder en la mayoría de los estados y al cual pertenece también la presidenta Claudia Sheinbaum.

En contraste, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que llegaron solicitudes de detención provisional por parte de autoridades de Estados Unidos , pero aclaró que estas peticiones no incluían pruebas contra las personas acusadas.

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“De acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, señaló la dependencia encabezada por Roberto Velasco, nombrado apenas el pasado 1 de abril.

Las solicitudes fueron presentadas por la Embajada de Estados Unidos el 28 de abril y la SRE las envió a la Fiscalía General de la República (FGR) para que sean evaluadas, pues será esta institución de justicia la cual determine si existen elementos probatorios o no, así como la viabilidad de la detención con fines de extradición.

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La SRE sostuvo que también enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por cómo se dio a conocer las solicitudes de detención, cuando dicha información debe manejarse de forma confidencial.

Los señalamientos contra Rocha

Autoridades de Estados Unidos acusaron este miércoles a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación.

Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?

Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.

Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación.

También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Oposición en el Legislativo pide no proteger a morenista

Legisladores de Acción Nacional (PAN) fueron los más duros contra el aún gobernador Rocha.

El diputado Federico Döring advirtió que esto “es una consecuencia meterte a la cama con el narco. Si tú te metes a la cama con el narco, deberías estar consciente del riesgo que eso implica”.

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“Lo que sigue es la prueba de fuego, a ver si la presidenta (Claudia Sheinbaum) va a extraditar a todos estos que soliciten las Cortes de Estados Unidos o si va a regatear la colaboración”, afirmó el legislador de oposición.

Döring llamó a los acusados “narcos del bienestar” y pidió no tengan fuero, sean extraditados de inmediato y puestos a la consideración de la justicia, en especial Rocha Moya.

“Cada segundo que este narco no se separe del cargo y se ponga a disposición de la justicia es un segundo que pierde México para renovar el Tratado de Libre Comercio y es un segundo que da la relación con alfileres que se tiene en materia de seguridad con Estados Unidos”, acusó Döring.

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Lilly Téllez, senadora por el PAN, se pronunció sobre las acusaciones realizadas por Estados Unidos desde tribuna, pese a que la presidenta de la mesa directiva, Laura Itzel Castillo, le exigió no tocar temas ajenos.

“Se acaban de presentar cargos penales en Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha. ¡Felicito a los Estados Unidos de América por presentar cargos penales contra el gobernador Rubén Rocha! Lamento que la justicia tenga que venir del extranjero”, dijo Téllez.

Alejandro Moreno ‘Alito’, senador y líder del PRI, consideró “gravísimo” que dos altos perfiles de Morena –el gobernador Rocha Moya y el senador senador Enrique Inzunza Cázarez– sean señalados en Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y crimen organizado.

“Llegaron con el respaldo del gobierno de Morena, con estructura, con operadores y con protección política. Cuando dos narcopolíticos de Morena están bajo este nivel de señalamiento, la responsabilidad alcanza a quienes los impulsaron”, aseguró Moreno.

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Desafuero de Rocha no llegará a la Cámara

El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, de Morena, atribuyó las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa a capos que enfrentan juicios en Estados Unidos.

“Debe tener la fiscalía algún sustento, tampoco se necesita ser un genio para saber de dónde vienen las imputaciones”, dijo.

Mencionó que compañeros de su bancada ya le cuestionaron sobre la ruta jurídica que tendría el caso de llegar a la Cámara de Diputados.

“Los fueros constitucionales federales los quita el Congreso federal, los fueros constitucionales locales los quitan los congresos de los estados”, explicó Flores.

Monreal respalda a Rocha

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados cerró filas entorno al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al asegurar que no hay pruebas que sustenten la petición de extradición realizada por el gobierno estadounidense.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, rechazó que el mandatario Rocha deba solicitar licencia e incluso dijo que puede ser investigado y defenderse sin dejar de ser gobernador: "no tiene por qué hacerlo, el hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la Fiscalía General de la República cuando lo requieran”.

Destacó que hasta ahora Rocha es inocente, pues "mientras no se compruebe la responsabilidad penal de una persona, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia".

Más tarde en el pleno camaral, al cierre del periodo ordinario de sesiones, Monreal emitió un encendido discurso de defensa del país ante amenazas.

“Nosotros nos mantendremos incólumes frente a la defensa de la soberanía del país. No nos asusta, no nos amedrenta ninguna nación poderosa que sea. México es mucho país y su gente va a defender con todo cualquier agresión o cualquier intento de amenaza que se cierne sobre nosotros. Van a conocernos quienes intenten hacerlo porque México es único y México es extraordinario y no habrá mexicano que no defienda su patria y su país, su suelo y su sangre”, dijo.

El vocero de la bancada morenista Arturo Ávila sostuvo por su parte en conferencia de prensa: “no venimos a defender a absolutamente nadie, pero hay un debido proceso”.

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