FGR investigará caso Rocha Moya... pero señala que EU no presentó evidencias contundentes

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación para determinar si los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, tienen algún sustento en la realidad para poder proceder en su contra.

Ulises Lara López, fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, confirmó esta tarde que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le presentó la solicitud de Estados Unidos para detener de forma provisional y extraditar a los implicados, sin embargo, también señaló que, al menos en dicha solicitud, no se presentaron los elementos de prueba necesarios ni evidencias contundentes.

''La FGR deberá cumplir con todos los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente. La SRE ha notificado las solicitudes de detención con fines de extradición. Es obligación de la FGR el analizar la documentación recibida para establecer si existen los elementos probatorios necesarios para el fin y la viabilidad de la solicitud'', apuntó el funcionario.

Lara también indicó que la forma en que se reveló la información en contra de los funcionarios mexicanos va en ''detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos en Estados Unidos''.

''De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión'', apuntó el funcionario.

Embajador respalda señalamientos contra Rocha

Después de que autoridades de Estados Unidos solicitaron la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, respaldó la acusación y pidió que no haya impunidad en el caso.

“Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, publicó en su cuenta de X.