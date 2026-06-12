Sheinbaum asegura que Rubén Rocha no será tema en la reunión de seguridad con EU

Al encuentro de este viernes asistirán integrantes de la Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

Esta semana el secretario Roberto Velasco informó que la reunión tocará temas de seguridad fronteriza y combate al crimen.

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen: en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas”, dijo el pasado martes.

El secretario no mencionó nada de acelerar acciones como los cárteles, aunque en un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el portavoz Tommy Pigott, afirmó que fue tema en la llamada.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una productiva conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para impulsar la cooperación en materia de prioridades comunes, entre las que se incluyen la colaboración para frenar la circulación de inmigrantes ilegales entre países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar las medidas decisivas para desmantelar los carteles”, informó el Departamento.