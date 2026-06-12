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Sheinbaum asegura que Rubén Rocha no será tema en la reunión de seguridad con EU

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que en el encuentro bilateral, solo se abordarán asuntos relacionados con el Entendimiento, el acuerdo de cooperación que hay entre ambos países.
vie 12 junio 2026 10:04 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno seguirá insistiendo en que se envíen pruebas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha. (Foto: Presidencia de México.)

En la reunión que autoridades de México y Estados Unidos sostendrán este viernes para abordar el tema de seguridad, las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y nueve políticos más por vínculos con el narcotráfico, no se tocarán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No se toca ese tema porque lo que se toca ahí es lo que está en la agenda del Entendimiento que se tuvo hace cerca de 8 meses”, explicó en su conferencia matutina.

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En una llamada entre el canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se acordó que este viernes una comisión de cada país sostendría una reunión para analizar temas de la agenda.

El encuentro entre funcionarios de México y Estados Unidos se da tras semanas de tensión entre ambos países debido la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua que habría violado la Constitución y a las acusaciones del Departamento de Justicia contra 10 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.

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Sobre el caso de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno seguirá pidiendo pruebas de las acusaciones contra los mexicanos señalados. Y adelantó que su gobierno alista más información sobre el caso.

“Vamos a insistir por supuesto en el asunto de las pruebas. Ya vamos a dar posteriormente más información sobre este tema”, indicó.

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Al encuentro de este viernes asistirán integrantes de la Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

Esta semana el secretario Roberto Velasco informó que la reunión tocará temas de seguridad fronteriza y combate al crimen.

“Vamos a tener la reunión aquí en la Ciudad de México y vamos a hablar sobre distintos temas que están todos fundados en el programa que ya conocen: en materia de seguridad fronteriza, en materia de cooperación contra el crimen organizado transnacional, en materia de finanzas ilícitas”, dijo el pasado martes.

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El secretario no mencionó nada de acelerar acciones como los cárteles, aunque en un comunicado emitido por el Departamento de Estado, el portavoz Tommy Pigott, afirmó que fue tema en la llamada.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una productiva conversación telefónica con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, para impulsar la cooperación en materia de prioridades comunes, entre las que se incluyen la colaboración para frenar la circulación de inmigrantes ilegales entre países, la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, y la importancia de acelerar las medidas decisivas para desmantelar los carteles”, informó el Departamento.

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Claudia Sheinbaum Estados Seguridad pública

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