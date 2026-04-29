De Enrique Inzunza a Dámaso Castro, ¿quiénes son los 9 políticos acusados de narcotráfico junto con Rocha Moya?

De los 10 personajes, nueve son investigados por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y dispositivos destructivos, por lo que las sanciones por estos delitos son cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

En la lista está Rubén Rocha Moya, quien es gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego se afilió a Morena, partido con el que fue senador por su estado y después mandatario estatal.

Es señalado de asistir a reuniones con “ Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Según la acusación, les prometió protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos y que operaran con impunidad en Sinaloa.

Además de Rocha Moya, ¿quiénes son los acusados por Estados Unidos?

Enrique Inzunza Cázarez

Es senador de la República desde septiembre de 2024. Antes de llegar a ese cargo fue secretario General de Gobierno en la administración estatal de Rubén Rocha Moya, de 2021 hasta que tomó protesta como legislador.

Enrique Díaz Vega

Fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa de 2021 hasta 2024. Después regresó a sus actividades como empresario en el sector inmobiliario de la construcción en Sinaloa.

Damaso Castro Zaavedra

Actualmente es vicefiscal general de dicha entidad. Cuenta con una carrera de más de 25 años en la procuración de justicia, pues desde 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar.

Es investigado porque como subprocurador general presuntamente recibía alrededor de 11,000 dólares al mes por parte de "Los Chapitos” a cambio de proteger a los miembros de la organización para que no fueran arrestados. Según la acusación, también informaba al grupo criminal sobre las operaciones policiales que se realizaban con apoyo de Estados Unidos.

Marco Antonio Almazán Avilés

Fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. También participó como candidato para ser fiscal y tiene más de 30 años en labores policiacas.