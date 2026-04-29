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México

Los 10 personajes señalados por EU de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las sanciones en contra de estos personajes, entre los que se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, van desde una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
mié 29 abril 2026 05:14 PM
De Enrique Inzunza a Dámaso Castro, ¿quiénes son los 9 políticos acusados de narcotráfico junto con Rocha Moya?
Entre los investigados se encuentra un exjefe de la policía, secretarios de la administración estatal, un senador y hasta el gobernador de Sinaloa. (Fotos: Redes sociales de los políticos.)

La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York investiga a 10 políticos de Morena o vinculados a gobiernos de ese partido por sus presuntas conexiones con el Cártel de Sinaloa, mediante el transporte de droga hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Entre los investigados se encuentra un exjefe de la policía, secretarios de la administración estatal, un senador y hasta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya .

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De los 10 personajes, nueve son investigados por conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y dispositivos destructivos, por lo que las sanciones por estos delitos son cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

En la lista está Rubén Rocha Moya, quien es gobernador de Sinaloa desde noviembre de 2021. Fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, luego se afilió a Morena, partido con el que fue senador por su estado y después mandatario estatal.

Es señalado de asistir a reuniones con “ Los Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”. Según la acusación, les prometió protegerlos mientras distribuían drogas a Estados Unidos y que operaran con impunidad en Sinaloa.

Además de Rocha Moya, ¿quiénes son los acusados por Estados Unidos?

Enrique Inzunza Cázarez

Es senador de la República desde septiembre de 2024. Antes de llegar a ese cargo fue secretario General de Gobierno en la administración estatal de Rubén Rocha Moya, de 2021 hasta que tomó protesta como legislador.

Enrique Díaz Vega

Fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa de 2021 hasta 2024. Después regresó a sus actividades como empresario en el sector inmobiliario de la construcción en Sinaloa.

Damaso Castro Zaavedra

Actualmente es vicefiscal general de dicha entidad. Cuenta con una carrera de más de 25 años en la procuración de justicia, pues desde 1998 ingresó a la Procuraduría General de Justicia del Estado como auxiliar.

Es investigado porque como subprocurador general presuntamente recibía alrededor de 11,000 dólares al mes por parte de "Los Chapitos” a cambio de proteger a los miembros de la organización para que no fueran arrestados. Según la acusación, también informaba al grupo criminal sobre las operaciones policiales que se realizaban con apoyo de Estados Unidos.

Marco Antonio Almazán Avilés

Fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa. También participó como candidato para ser fiscal y tiene más de 30 años en labores policiacas.

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Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”

En la acusación también se encuentra Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Contreras Núñez es un funcionario de carrera en seguridad pública. Tiene formación en criminalística y trayectoria dentro de la Policía Ministerial y la Policía de Investigación del estado.

De acuerdo con su currículum, inició su carrera en 2003 como perito en criminalística y posteriormente ocupó diversos cargos operativos y de mando en áreas especializadas. Esto incluye unidades en contra robo de vehículos y la unidad antisecuestros.

Con el paso de los años ascendió posiciones de mayor responsabilidad, primero como jefe de investigaciones e inspector especializado en combate al secuestro y luego se desempeñó como encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación de Sinaloa en 2022.

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Gerardo Mérida Sánchez

Es exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, tuvo un papel relevante en la estructura de protección institucional al cártel, según la acusación.

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Mérida Sánchez es un militar de carrera con formación en derecho, administración militar y seguridad nacional, con estudios de maestría en el Colegio de Defensa Nacional y un doctorado en curso.

A lo largo de su trayectoria ocupó diversos cargos de alto nivel dentro del Ejército mexicano, incluyendo el mando de zonas militares en estados como Michoacán, Oaxaca y Puebla, así como funciones estratégicas en áreas de inteligencia, operaciones y logística dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. También fue agregado militar en la embajada de México en Chile y director de la Escuela Militar de Inteligencia.

José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”

El exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa aparece en la acusación y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, también participó en la conspiración para el tráfico de drogas mediante la protección de operaciones del cártel y la colaboración con sus integrantes.

Juan de Dios Gámez Mendívil

Es actual alcalde de Culiacán, es señalado como uno de los funcionarios que presuntamente colaboró con el Cártel de Sinaloa.

Gámez Mendívil es un profesional con formación en arquitectura y especialización en áreas vinculadas a la administración pública y a la seguridad social. De acuerdo con su currículum, cursó la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa y posteriormente realizó estudios de maestría en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

Entre 2013 y 2017 se desempeñó en el ISSSTE dentro de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, donde ocupó el cargo de jefe de departamento técnico normativo enfocado en estancias infantiles. Posteriormente, participó en el Senado de la República entre 2018 y 2021 y más tarde fue delegado de Programas para el Desarrollo en Sinaloa entre 2021 y 2022.

Juan Valenzuela Millán, “Juanito”

Es identificado como excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán. Además de los cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, enfrenta acusaciones más graves por su presunta participación directa en actos de violencia.

Según el documento, colaboró con el cártel en secuestros, en los que se incluye el de un informante de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron asesinados. También se le atribuye el uso de personal de la policía para ejecutar acciones en beneficio del grupo criminal para presuntamente consolidar su control territorial mediante la violencia.

Morenistas rechazan acusaciones

El gobernador Rubén Rocha rechazó la acusación y señaló que carece de veracidad y fundamento alguno.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable", escribió.

Enrique Inzunza Cázarez también desmitió la acusación. Desde su cuenta de X, el senador aludió que esta investigación en su contra se debe a las declaraciones que hizo ayer martes sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

Mencionó que, después de defender la soberanía nacional de México establecida en el artículo 40 de la Constitución por la “ilegal actuación “ de los agentes estadounidenses, ahora el gobierno norteamericano da a conocer la existencia de “una supuesta investigación” en contra de él.

“Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas. (...) En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, escribió.

El alcalde de Culiacán, Gámez Mendívil también publicó en X un mensaje en el que rechazó los señalamientos su contra, pues aseveró que carecen de fundamento.

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Morena Sinaloa

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