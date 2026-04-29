Rubén Rocha Moya rechaza acusación de nexos con el Cártel de Sinaloa y asegura que es ataque de EU contra la 4T

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

La acusación contra Rocha Moya

Autoridades de Estados Unidos acusaron este miércoles a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa , de tener presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas. La entidad que gobierna lleva casi dos años sumergida en una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, a Rocha Moya se le acusa por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, además de asociación delictuosa. Fueron el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, quienes desclasificaron la acusación.

Si el mandatario estatal va a juicio en Estados Unidos, podría alcanzar la pena de cadena perpetua o una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.

¿Quiénes están acusados junto a Rocha Moya?

Entre los acusados también están el senador Enrique Inzunza Cázarez; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.

Dámaso Castro Saavedra, quien fue vicefiscal General de Sinaloa, y Marco Antonio Almanza Avilés, quien se desempeñó como director de la Policía de Investigación, y Alberto Jorge Contreras, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, forman parte de la acusación.

También están José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Rocha Moya no ha logrado entregar seguridad para los habitantes de Sinaloa. (Foto: Jose Betanzos/Cuartoscuro )

''Alineados con 'Los Chapitos'''

De acuerdo con los funcionarios de Estados Unidos, los señalados se asociaron con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos.

"El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas", dijo el fiscal federal Jay Clayton.

''Tal y como queda al descubierto la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico de drogas similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y agentes de la ley corruptos en su nómina'', indicó.

El fical señaló que el apoyo a funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar.

''Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con narcotraficantes: independientemente de su título o posición, estamos comprometidos a llevarle ante la justicia", dijo.

El Gobierno de Donald Trump acusa al Cártel de Sinaloa de ser una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha transformado el Estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del comercio global de narcóticos.

Las indagatorias de Estados Unidos indican que acusados han estado más estrechamente alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, también conocido como "El Chapo", conocidos como los "Chapitos".

''Los acusados han actuado en todos los niveles de gobierno y de las fuerzas del orden en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y autoridad para facilitar las operaciones de los 'Chapitos''', dice la acusación oficial.

A Rocha Moya también se le acusa de haber recibido apoyo por parte de ''Los Chapitos'' para llegar a su cargo el 1 de noviembre de 2021. Entre el apoyo, los criminales habrían secuestrado a adversarios políticos de Rocha Moya.

''A cambio, tanto antes como después de ser gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los 'Chapitos', en las que prometió protegerlos''.