¿EU puede emitir sanciones contra los partidos políticos por nexos con el crimen organizado?

En la designación se incluyó al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel del Noreste (CDN), a La Nueva Familia Michoacana (LNFM), al Cártel de Golfo (CDG) y a Cárteles Unidos (CU), acción que los colocó dentro del marco jurisdiccional de Estados Unidos.

Esto significa que independientemente de su ubicación territorial, las autoridades estadounidenses tienen la facultad de tomar todas las medidas para desmantelar su presencia y neutralizar su capacidad de representar una amenaza, explica la American Chamber México.

Para Michel Levien, director de Streiner, Buró Anticorrupción, casos de corrupción e infiltración de miembros de cárteles ya designados terroristas en gobiernos locales y partidos sí pueden llevar al gobierno de Estados Unidos a tomar acciones en su contra.

“Se corren tres riesgos principales. El primero es que designen a los propios partidos como organizaciones terroristas porque en algún momento se ve tan mezclado e indistinguible una cosa de la otra; la segunda que a miembros de partidos políticos y personas relacionadas con ellos les abran procesos penales en Estados Unidos y la tercera que ciertos gobiernos locales, estatales o el federal de México también sean vistos como terroristas”, explica el experto anticorrupción y antilavado.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha emprendido una batalla contra los cárteles y la droga. Para ello se ha valido de órdenes ejecutivas y ha endurecido las acciones contra los grupos criminales con declaratorias como la de organizaciones terroristas y la clasificación del fentanilo, como arma de destrucción masiva .

Andrés Sumano Rodríguez, profesor de El Colegio de la Frontera Norte, considera que no es tan sencillo que Estados Unidos catalogue como terroristas a los partidos porque implicaría un desencuentro mayor con su principal aliado comercial.

“Es muy complicado por la interdependencia económica y en muchos aspectos que hay entre Estados Unidos y México. Si bien México es chiquito comparado con Estados Unidos, sí es un aliado muy grande como para un pleito así”, destaca.

El alcalde de Tequila, Diego Rivera, fue detenido el pasado jueves por integrantes del gabinete de seguridad. (Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.)

La narcopolítica salpica a todos los partidos

Diego Rivera no es el único gobernante con supuestos vínculos con el crimen. Según los expertos, en los últimos años se han documentado más de 20 casos de alcaldes y exalcaldes que han tenido alguna relación con cárteles como Jalisco Nueva Generación y La Familia Michoacana.

La vinculación entre autoridad y crimen se da en tres niveles: cuando el candidato gana y el crimen lo obliga a colaborar; cuando llegan apoyados por la delincuencia y cuando antes de llegar al poder ya pertenecían a alguna organización criminal.

Esto ocurre a todos los niveles de gobierno y ningún partido ha quedado exento, como se puede apreciar en esta lista.

“La complicidad entre grupos criminales y políticos la hemos tenido desde mucho tiempo atrás, pero que miembros de la organización criminal, es decir, empleados de la organización criminal gobiernen, sean los alcaldes, gobernadores, eso sí es un fenómeno que va escalando y que tiene que ver con el nivel de dominio y poder que tiene el Cártel de Jalisco Nueva Generación u otros”, comenta Sumano Rodríguez.

