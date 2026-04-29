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Rubén Rocha Moya, el gobernador de Morena acusado por Estados Unidos de narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos acusa al gobernador Rubén Rocha Moya de asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos.
mié 29 abril 2026 02:41 PM
¿Quién es Rubén Rocha Moya y de qué partido es el gobernador de Sinaloa acusado por EU de narcotráfico?
En el ámbito político, Rocha ha desempeñado cargos como secretario general del Sindicato de Profesores de la UAS y coordinador estatal de Morena, además de haber sido candidato a la gubernatura en 1986 y 1998. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

Este miércoles, autoridades de Estados Unidos acusaron formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, de tener presuntos nexos con el crimen organizado.

Junto a otros funcionarios, al mandatario estatal se le acusa también de tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

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Según la acusación, Rocha Moya llegó a la gubernatura –cargo que ocupa desde el 1 de noviembre de 2021– con ayuda de "Los Chapitos".

"A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con 'Los Chapitos' en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos. Como gobernador, Rocha Moya permitió que 'Los Chapitos' operaran con impunidad en Sinaloa", apunta la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado de prensa.

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¿Quién es Rubén Rocha Moya y de qué partido es?

Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa por Morena, cuenta con una extensa trayectoria académica, política y administrativa.

Es originario de Badiraguato y licenciado en Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Oaxaca. Posee además una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Su vínculo con esta última institución incluye haber sido rector y secretario general.

En el ámbito político, Rocha ha desempeñado cargos como secretario general del Sindicato de Profesores de la UAS y coordinador estatal de Morena, además de ser candidato a la gubernatura en 1986 y 1998. Como legislador, fue diputado local en el Congreso de Sinaloa y ha sido reconocido por su análisis en temas sociales. Tiene diversos libros publicados sobre movimientos, democracia y narcotráfico. Su carrera abarca tanto la investigación como la gestión pública.

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El incómodo de la 4T

Tras ganar la elección por la gubernatura de Sinaloa en 2021, a Rubén Rocha le persigue la polémica.

Políticos opositores lo acusan de ser financiado por el narcotráfico. Él lo desmintió en diversas ocasiones y asegura que su campaña fue lícita y legítima.

“Es campaña sucia, mi elección está debidamente sancionada por todos los órganos y entre ellos el órgano que analiza los gastos de campaña e ingresos de candidatos”, afirmó el mandatario.

Tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, el gobernador enfrentó una de sus principales polémicas. En su declaración inicial, el cofundador del Cártel de Sinaloa aseguró que iba a reunirse con él cuando lo secuestraron y obligaron a ir a Estados Unidos, donde fue detenido.

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"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba al tanto de una situación en curso, disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa", dijo Zambada.

El mandatario estatal negó esa versión y aseguró que había quienes tenían la intención de “hacerlo narco a fuerzas”.

Por esas acusaciones, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó su respaldo. También lo hizo la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores de extracción morenista.

Ya en el cargo, Sheinbaum volvió a respaldar a Rocha Moya. En Palacio Nacional, a finales de 2024 negó que existiera alguna investigación abierta en contra del gobernador de Sinaloa.

En 2025, voces de la oposición pidieron al gobernador separarse del cargo. Incluso el exgobernador Francisco Labastida lo acuso de tener vínculos con el crimen organizado.

“En Sinaloa tenemos un narcogobierno, por ello resulta absurdo e irresponsable el apoyo del gobierno federal y de mandatarios estatales de Morena a Rubén Rocha”, dijo.

Sin embargo, el gobernador se negó: “¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Las que tienen deseos, pero no es un problema de deseos, ¡claro que no! Es un problema de los sinaloenses”, afirmó en su visita a la Ciudad de México para reunirse con legisladores.

A pesar de sus negativas a irse, en Sinaloa creció el descontento a su administración.

El 27 de abril, el periodista de investigación Steve Fisher aseguró que EU le revocó desde 2025 la visa al gobernador Rocha Moya

La información surgió luego de una visita que el embajador de EU, Ronald Douglas Johnson, hizo a Los Mochis, donde participó en la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, con una inversión de alrededor de 1,000 millones de dólares.

Fue así que lo que parecía una ceremonia de rutina terminó como una advertencia directa: Johnson señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y adelantó que pronto podrían verse “medidas significativas” en la materia.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto y afirmó que no tenía conocimiento sobre la cancelación de la visa del gobernador y la información dada a conocer por Fisher.

Sin embago, este miércoles finalmente la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, informó de las acusaciones formales en contra del gobernador.

Mientras tanto, Rocha Moya ya expresado de nuevo su rechazo a los señalamientos, pues asegura que carecen de veracidad y fundamento.

Con información de Lidia Arista.

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