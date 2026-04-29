¿Quién es Rubén Rocha Moya y de qué partido es el gobernador de Sinaloa acusado por EU de narcotráfico?

"Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Yo estaba al tanto de una situación en curso, disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa", dijo Zambada.

El mandatario estatal negó esa versión y aseguró que había quienes tenían la intención de “hacerlo narco a fuerzas”.

Por esas acusaciones, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó su respaldo. También lo hizo la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores de extracción morenista.

Ya en el cargo, Sheinbaum volvió a respaldar a Rocha Moya. En Palacio Nacional, a finales de 2024 negó que existiera alguna investigación abierta en contra del gobernador de Sinaloa.

En 2025, voces de la oposición pidieron al gobernador separarse del cargo. Incluso el exgobernador Francisco Labastida lo acuso de tener vínculos con el crimen organizado.

“En Sinaloa tenemos un narcogobierno, por ello resulta absurdo e irresponsable el apoyo del gobierno federal y de mandatarios estatales de Morena a Rubén Rocha”, dijo.

Sin embargo, el gobernador se negó: “¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Las que tienen deseos, pero no es un problema de deseos, ¡claro que no! Es un problema de los sinaloenses”, afirmó en su visita a la Ciudad de México para reunirse con legisladores.

A pesar de sus negativas a irse, en Sinaloa creció el descontento a su administración.

El 27 de abril, el periodista de investigación Steve Fisher aseguró que EU le revocó desde 2025 la visa al gobernador Rocha Moya

La información surgió luego de una visita que el embajador de EU, Ronald Douglas Johnson, hizo a Los Mochis, donde participó en la inauguración del complejo Pacífico Mexinol, con una inversión de alrededor de 1,000 millones de dólares.

Fue así que lo que parecía una ceremonia de rutina terminó como una advertencia directa: Johnson señaló que el T-MEC exige tipificar el soborno y la corrupción como delitos y adelantó que pronto podrían verse “medidas significativas” en la materia.

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum habló al respecto y afirmó que no tenía conocimiento sobre la cancelación de la visa del gobernador y la información dada a conocer por Fisher.

Sin embago, este miércoles finalmente la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, informó de las acusaciones formales en contra del gobernador.

Mientras tanto, Rocha Moya ya expresado de nuevo su rechazo a los señalamientos, pues asegura que carecen de veracidad y fundamento.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

Con información de Lidia Arista.