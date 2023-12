AMLO llega al quinto año de gobierno alejado de la gente y con tareas pendientes

"Tomarse la fotografía"

El presidente solía exaltar que podía caminar entre la gente, sin embargo, cada vez menos se le ve acompañado de los ciudadanos. De acuerdo con el mandatario ha evitado ciertos recorridos para no caer en lo que hicieron otros gobiernos: ir solo a tomarse la fotografía.

"¿Cómo voy a venir aquí para tomarme la foto?, ir a una colonia con unas botas que sé que no me van a cubrir y que me voy a mojar para ir a entregar una despensa y que me tomen una foto. A lo mejor los que nunca han hecho eso, pues tienen que mostrarlo", dijo respecto a la inundación de Tabasco en el 2020, cuando su gobierno decidió inundar localidades pobres para evitar que se perjudicara a Villahermosa.

Para Azucena Rojas, profesora del Tecnológico de Monterrey, el presidente ha caído en algunos momentos de protagonismo, más que de ayuda a la gente que lo necesita.

"A horas del pasó Otis, más que llevar la ayuda, vimos un show del presidente. Es cierto que en el primer día de la catástrofe el presidente intento llegar por tierra a Acapulco, pero el difundir una fotografía de un Jeep atascado en el lodo, fue un show. Un show para desviar la atención de lo que realmente estaba pasando", expone Rojas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado que la oposición quisiera que la tragedia en Guerrero fuera mayor para culpar a su gobierno y sacar provecho. (Foto: Cuartoscuro.)

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué no había realizado actos para reunirse con los damnificados del huracán Otis: “le mandan provocadores”.

“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel; si se tratara de Andrés Manuel, respondería yo como cuando estábamos en la escuela, como cuando estaba yo estudiando en Tepetitán, que había algo y decíamos: ‘A la salida nos vemos’. Pero, no, soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel, soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningunee. O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren”, dijo el pasado 14 de noviembre.

Otro episodio se dio hace unos días cuando se disponía a inaugurar el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) y donde Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que querían entregarle un pliego petitorio, impidieron que el presidente pudiera llegar a la apertura de ese espacio ubicado en la Montaña de Guerrero. Un día después, el mandatario federal acusó a esos profesores de provocadores y estar ligados al exgobernador priista, Héctor Astudillo.

“No iban con el propósito de hacer un planteamiento en busca de justicia, no, iban a provocar porque están muy desesperados”, consideró el mandatario.

Opositores y ciudadanos han reclamado cómo a pesar de ser presidente de la República se reunió con Consuelo, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán y no con las víctimas de la violencia.

"Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá de ‘el Chapo’, ¿no?, pero que nosotros sí es necesario que conozca nuestro sentir; o sea, por qué la lucha de venir a decirle que nuestros casos están en la impunidad", dijo Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado de Veracruz, Moisés Sánchez.