AMLO acusa que maestros de Guerrero "iban a provocar" y no a pedir justicia

El presidente consideró que los medios de comunicación esperaban aque fuera agredido.

“Esperando que me agredieran, que humillaran ,esa era la nota que esperaban. Llegó mucha gente a Tlapa porque quería verme”, indicó.

Afirmó que su gobierno ha apoyado a los trabajadores de la educación y muestra de ello es que tienen ya un salario mínimo de 16,000pesos mensuales, cuando en otro gobierno ganaban alrededor de 10,000.

La de este domingo es la segunda ocasión que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación impiden el paso del presidente a un acto público. El 27 de agosto de 2021, un grupo de profesores no permitió la llegada del mandatario federal a la sede donde encabezaría su conferencia de prensa.

"Aquí me quedo, no acepto chantajes", "me dejan pasar, me respetan y luego hablamos", expresó el presidente a los maestros que no le permitieron el paso.