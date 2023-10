AMLO a contrarreloj: 12 meses, 12 pendientes de su gobierno

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

El 1 de octubre López Obrador concluirá su gobierno y entregará la banda presidencial a quien resulte ganador o ganadora del proceso electoral del 2 de junio. Estos 12 meses, ha asegurado López Obrador, se convertirán en 24, pues suele trabajar 16 y no ocho horas por día.

Para Javier Rosiles, profesor-investigador de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán y coordinador del libro “Régimen, partidos y políticas públicas en tiempos de la ‘4T’”, el gobierno de López Obrador deja varios pendientes.

“Me parece que las expectativas en el ejercicio del gobierno no se cumplieron con la 4T, hay muchísimos temas pendientes”, sostiene.

Aquí te contamos cuáles son los retos para el gobierno de López Obrador en su cuenta regresiva.

1. Reducción de homicidios 20%

Al arranque de su último año de gobierno, esta administración llega con una reducción en homicidios dolosos, sin embargo, el presidente ha fijado que la meta es lograr una disminución de 20%.

“Estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios en 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno alrededor del 20% de disminución en homicidios”, dijo el 25 de julio pasado .

Antes de asumir como presidente, la meta del gobierno de López Obrador era ambiciosa: reducir 50% los homicidios en tres años. Sin embargo, el sexenio se ha convertido en el más violento de la historia de México al superar las muertes violentas ocurridas en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Para Luis Carlos Sánchez Díaz, investigador de la organización Causa en Común, si bien el presidente recibió una herencia en materia de violencia, que éste sea el gobierno con más homicidios es responsabilidad de su estrategia.

"Vimos un proceso de reforzamiento del proceso de militarización en el país donde no se inauguró con este gobierno, si no llevamos tres gobiernos de esa política militarista que no ha funcionado y que tampoco hay indicadores de su funcionamiento. Eso es lo preocupante, no se cambió la estrategia", expone.