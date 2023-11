A tres semanas del huracán Otis, AMLO visita Acapulco por quinta ocasión

Terminamos la reunión de evaluación de Acapulco y estamos saliendo a San Francisco para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Allá nos espera Alicia Barcena, secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país. pic.twitter.com/KsIYsLAXqb — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 15, 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el propósito de esta visita es evaluar cómo avanza la reconstrucción de la entidad tras el paso del huracán que dejó 48 muertos y 26 desaparecidos.

“Voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco. Ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados y ya estamos entregando enseres domésticos; desde luego, alimentos, nunca han faltado alimentos, agua, despensas. Y ahora viene la construcción de las casas, parar las casas que se destruyeron, rehabilitar las que se afectaron. Son más de 250,000 viviendas. Tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados”, dijo.

Sobre por qué no ha visitado algunas colonias de Guerrero, el presidente ha argumentado que no quiere exponer la investidura presidencial, pues dijo que algunos de sus adversarios pueden enviar ‘provocadores’.

“Si voy y les digo a ustedes: ‘Voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco’, sí, me van a ir a ver muchos, porque en Renacimiento, exactamente, en Renacimiento o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo. Pero me van a mandar a 10, 20, provocadores con la televisión. Si no he ido por eso.