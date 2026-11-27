Egren estuvo a cargo del área que administraba la carrera de los trabajadores del INE (su ingreso, capacitación, evaluación y promoción) durante la era Taddei, y se vio inmiscuido en el Clan por su amistad con Juan Carlos Cuervo.

Ahora está envuelto en una nueva polémica porque es el único integrante que fue despedido de la Junta General Ejecutiva y regresó instalado en un nuevo puesto.





Vinculan a Jorge Egren con contratista Hernández Casillas

Jorge Egren dejó el puesto al frente del SPEN tras ser ligado al contratista Alfredo Hernández Casillas y su presunto operador y apoderado legal, Juan Carlos Cuervo.

Su nombre apareció entre los perfiles cuestionados por su presunta cercanía al Clan Taddei desde que empezó la “limpia” al interior del órgano electoral.

De acuerdo con el diario Reforma, Egren asistía a reuniones y fiestas de Hernández Casillas, además de realizar viajes con Juan Carlos Cuervo Escalona, otro protagonista en los videos filtrados del contratista y que operaba sin cargo en el INE.

Jorge Egren habría pedido a las Consejerías reconsiderar su permanencia en el puesto cuando su despido se puso sobre la mesa, pero la mayoría consideró que era necesaria su salida de la Junta General Ejecutiva y el día 13 de noviembre se hizo oficial su renuncia.

Ligado a Taddei, sale de la Junta General, pero no del INE

Aunque Egren Moreno se unió al grupo de los 10 expulsados de la Junta General Ejecutiva, el órgano central del Instituto solo después del Consejo General, encargado de la administración de los recursos y del personal, no salió totalmente del INE.