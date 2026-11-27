Pronóstico del clima para este fin de semana

De acuerdo con el pronóstico generado por el SMN, este viernes 27 de noviembre el Valle de México presentará un ambiente de frío a muy frío y bancos de niebla en zonas elevadas, así como lluvias puntuales intensas en el Estado de México y lluvias muy fuertes en la Ciudad de México. Las temperatura mínimas estimadas oscilarán entre los 8 y 10 °C en la CDMX y entre los 4 a 6 °C en Toluca.

Por su parte, el pronóstico de cuatro días emitido por Conagua destaca la presencia de lluvias fuertes dentro de la Ciudad de México durante los tres días del fin de semana, así como temperaturas que bajarán hasta los 4°C en la madrugada del sábado 28.

En el caso de Toluca en el Estado de México, el pronóstico destaca la presencia de lluvias fuertes con posible caída de nieve o aguanieve durante el viernes y sábado, mientras que el domingo se esperan lluvias aisladas en la tarde y noche. La temperatura mínima esperada es de -1 a 1°C para las madrugadas del sábado y domingo.

Te compartimos el #PronósticoDelTiempo para este día y los siguientes tres para la #CDMX y el #EdoMéx. pic.twitter.com/cD9wR0MKgI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 27, 2026

¿Abrirá el Nevado de Toluca el fin de semana?

Si bien no existen restricciones actuales por cuestiones climatológicas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca continúa cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no habrá acceso al público durante el fin de semana.

El cierre se mantiene desde 2025 y obedeciendo a las medidas de seguridad y preservación ambiental implementadas tras los accidentes vehiculares registrados en la zona, respetando también el proceso de recuperación natural del ecosistema.

Las autoridades informaron que elementos de seguridad estatal y guardaparques mantienen patrullajes permanentes en accesos y caminos vecinales para impedir ascensos peatonales o en vehículos todo terreno.

