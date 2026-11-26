Este jueves 26 de noviembre se cumple un mes de la renuncia de Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) –salida que ocurrió en medio de presuntos escándalos de corrupción revelados en investigaciones periodísticas– y el panorama para el órgano electoral sigue siendo de crisis.
Aunque el grupo de diez consejerías se ha dedicado a las tareas de “limpieza de personal", la designación de una presidencia sustituta se encuentra estancada en la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR) no concreta la detención de involucrados.
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En estos 30 días, al interior del INE se realiza una limpia para evitar que persistan complicidades: alrededor de 60 personas presentaron su renuncia, fueron despedidos por evaluaciones de desempeño o simplemente causaron baja al no recibir la renovación de su contrato.
Pero desde afuera las sanciones no avanzan: la Fiscalía General de la República, en voz de su titular dio a conocer que se tienen 15 carpetas de investigación; no obstante aún no hay detenciones porque no se cuenta con órdenes de aprehensión.
Y en medio de este escenario el calendario electoral 2027 ha tenido que seguir su marcha.
La limpia del Clan Taddei
Entre los expulsados del INE se encuentran 10 altos mandos cercanos a Guadalupe Taddei, que integraron la Junta General Ejecutiva y que podrían haber conocido de contratos amañados: algunos incluso aparecieron en videos junto al contratista Alfredo Hernández Casillas y otros más fueron señalados por las consejerías de obstaculizar el trabajo y ocultar información.
Actualmente, en dicho órgano, el de más alta jerarquía en el INE, encargado de la administración y presupuesto del Instituto, solo sobreviven en su puesto siete personas: seis personas que fueron nombradas en la era Taddei y una más que asumió el cargo tras un reacomodo de fuerzas, el resto ha sido expulsado.
“Las personas con más altos cargos ciertamente o tenían mayor involucramiento en los procesos (que ahora se están indagando) o simplemente era personal que reflejaba las confianzas específicas de la anterior presidenta y forma parte de un cambio rutinario de la presidencia”, dijo el consejero Ucc-Kib Espadas quien reconoció que alrededor de 60 personas han salido del Instituto.
Demanda de arranque para la consejera sustituta Blanca Cruz
La presidenta presidenta interina, Blanca Cruz, asumió el encargo frente al INE de manera oficial el pasado 28 de octubre. Sin embargo, desde un día antes, fecha en que las Consejerías anunciaron el acuerdo para respaldarla, arrancó la renovación de los puestos.
Cruz llegó con el anuncio de haber solicitado la renuncia a tres personajes clave del clan Taddei: José Alberto Pérez de Acha, quien era Titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI); Iliana Hernández, Titular de la Unidad de Igualdad de Género, y Mario Alfonso Burciaga, Director de Recursos Materiales.
Los tres habían aparecido en imágenes junto al proveedor Hernández Casillas y su salida era fundamental para iniciar una nueva era de colegialidad y recuperación de la integridad.
Cruz García anticipó desde ese día que "no serían las únicas renuncias” y que el acuerdo entre Consejerías dictaba un escrutinio a otros perfiles, incluyendo otros incondicionales de Taddei.
Un día después, en la Sesión Extraordinaria donde Blanca Cruz tomó protesta de manera oficial, las representaciones partidistas y las consejerías le dieron su voto de confianza, pero le pidieron garantizar una “limpieza profunda”.
Se habló en aquel entonces de “sacudir al Instituto” y de que el INE no podía “soportar más complicidades con intereses particulares”.
30 renuncias en INE apenas una semana
El lunes 2 de noviembre se anunció que la cifra de renuncias ascendía a 19. Ese día dejó su cargo Sergio Uzeta, quien fuera el coordinador nacional de comunicación social. Uzeta apareció en un audio en el que Alfredo Hernández, empresario dedicado al suministro de materiales electorales, se refiere a él y otros funcionarios del INE, como “mi gente”.
Y el lunes 3 de noviembre se actualizó la cifra a 30 renuncias. Las consejerías anunciaron que mantenían la revisión colegiada de los cargos de la Junta General Ejecutiva y del primer nivel de la estructura, a fin de garantizar credibilidad y transparencia en medio de la crisis.
Sin embargo, no fue sino hasta el 13 de noviembre que salieron tres integrantes más de la Junta General Ejecutiva: Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores y Jessica Alarcón, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Yessica Alarcón habría presentado su renuncia de manera voluntaria y por “razones personales”, pero Jorge Egren -ligado al clan Taddei por asistir a las fiestas de Casillas- habría pedido a las Consejerías reconsiderar su permanencia en el puesto, aunque no con el resultado esperado.
En tanto que se presume que Alejandro Sosa salió del Instituto debido a la mala gestión que hubo para contener el paro de los módulos de Atención Ciudadana, porque no se le vincula con la expresidenta ni su círculo.
El pasado 17 de noviembre, consejerías del INE confirmaron a Expansión Política que las renuncias, bajas y despidos entre mandos medios y directivos alcanzaban a cerca de 60 personas y que se habría llegado a un acuerdo para concretar la salida de otros tres titulares de área.
María Fernanda Romo Gaxiola dejó la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE; Anahí Silva Tosca, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Mario Alberto Alejo García, la Unidad Técnica de Fiscalización.
Romo Gaxiola era uno de los perfiles más cercanos a Taddei, pues llegó con la sonorense del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; donde se había desempeñado como Subdirectora de lo Contencioso Electoral y titular del Órgano Interno de Control.
En tanto que a Anahí Silva Tosca y a Mario Alejo García se les vincula con el consejero Jorge Montaño: la primera colaboró en la Administración Pública de Tabasco brindando representación jurídica en defensa del Gobernador del estado y el segundo incluso desempeñó tareas como su asesor antes de llegar al puesto.
Ambos habían llegado apenas en abril pasado a sus encargos, cuestionados por otras Consejerías debido a que no cumplían con los cinco años mínimos de experiencia para desempeñar sus labores.
Un día después, comunicación social del INE confirmó también la salida de Rebeca Fernanda López Aguirre, titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales. La renuncia de ella y la de Romo Gaxiola son efectivas hasta el día 30 de noviembre.
López Aguirre también es originaria de Sonora, como Guadalupe Taddei, y trabajó con el gobernador Alfonso Durazo en la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.
Limpiando el INE de arriba para abajo
El Consejero Uuc-kib Espadas reconoció en entrevista que la remoción de personas se está llevando a cabo gracias a posibles indicios de corrupción u omisión y precisó que respecto a la Junta General Ejecutiva lo que prevaleció fue la preocupación de que los nombramientos previos hubieran estado viciados.
No tenemos claridad de hasta dónde va a llegar esto, pero estamos revisando de arriba para abajo. En la medida en que no sabemos la extensión del problema, por lo pronto no hemos terminado la tarea de limpieza”.
Uuc-kib Espadas, Consejero del INE
El Consejero apuntó que las indagatorias se están llevando a cabo por la autoridad correspondiente, pero que de manera paralela las diez consejerías del Instituto han decidido remover a cualquiera que, por su cargo, pudo haber estado al tanto de las irregularidades y no las denunció.
“Hay personas que por sus posiciones si no estuvieron involucrados, por lo menos tenían que haber sabido, y no supieron o no dijeron, y aunque no es igual de grave, tampoco es admisible. No estoy pensando en nadie en particular, pero así es”, aclaró el consejero.
Por su parte la Consejera Blanca Cruz ha sido enfática al aclarar que la dimisión no significa la omisión de responsabilidades.
El Órgano Interno de Control (OIC) del INE mantiene las investigaciones en curso y reveló que cinco funcionarios del propio Instituto ya fueron imputados y que hay abiertos 18 expedientes de investigación alrededor de los presuntos actos de corrupción que vinculan a Guadalupe Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas.