La participación en el primer día fue baja, ya que el IPN tenía registrados a más de 211,000 estudiantes en todos los niveles educativos hasta en el ciclo escolar 2025-2026.

Por ello, el titular de la SEP, Mario Delgado, exhortó a la comunidad politécnica a seguir participando en la consulta.





¿Cuándo y a qué hora cierra la votación del IPN?

La consulta electrónica estará abierta hasta las nueve de la noche de este viernes 27 de noviembre.

Aunque corresponde al Ejecutivo federal nombrar a la persona a cargo de la Dirección General del IPN, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al instituto escuchar a su comunidad a través de una consulta.

El alumnado, magisterio y personal administrativo elegirá seis candidaturas de entre los 80 aspirantes registrados.

El proceso de selección se realiza después del paro estudiantil, que exigió la destitución del director actual, Arturo Reyes Sandoval , a quien señalan de presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, y en medio de protestas en algunas escuelas del IPN.

¿Cómo participar en la consulta electrónica?

La comunidad politécnica puede emitir su voto a través de la página oficial: https://consultaipn.sep.gob.mx/

📢 ¡Personal académico, estudiantes y personal de apoyo y asistencia a la educación del #IPN, todavía están a tiempo de participar! La Consulta Institucional para la selección de perfiles a la Dirección General del Instituto concluye este 27 de noviembre a las 21:00 horas. 🌐 Ingresa a: https://t.co/KJdSvKSOHR ¡Tu participación cuenta! — SEP México (@SEP_mx) November 27, 2026



En esta plataforma se encontrarán los perfiles de quienes aspiran a la Dirección General del IPN y podrán votar por seis: tres hombres y tres mujeres.

Para participar, el alumnado y el personal deben registrarse con su correo institucional, donde recibirá un código de acceso para ingresar al portal.

Una vez que elijan las seis candidaturas, podrán revisar sus preferencias y, si lo desean, modificarlas.