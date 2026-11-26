En un foro organizado por el INE, titulado “Perspectivas y dilemas de la representación proporcional en México”, el extitular del Instituto Federal Electoral afirmó que la decisión de 2024, que terminó beneficiando a Morena y sus aliados con una sobrerrepresentación de 18 puntos en coalición, fue un error.

“Un error por su reiteración no se convierte en una virtud. Si revisamos la historia de la representación encontramos un esfuerzo sistemático de casi 70 años, para que entre votos y escaños exista cierta correspondencia y hoy no la hay”, zanjó el exconsejero.

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Piden al INE rectificar fórmula de 'pluris' rumbo a 2027

Woldenberg exhortó a las y los consejeros electorales a “tomarse la molestia” de consultar la norma y entender cuál era la intención del legislador, antes de modificar la interpretación de la fórmula.

Además, recordó que cualquier reglamento previamente emitido por el INE debe quedar supeditado a la Constitución y no al revés.

“En la Constitución dice que hay un tope, ¿para qué? Para no alterar la correlación que debe haber entre votos y escaños. Yo le pediría a los Consejeros del INE una sola cosa: que se acercaran a las reformas de 1996 y 2007 ¿por qué? Porque cuando hay dudas de cómo debe leerse una norma, a mí me enseñaron que habría que ir a la fuente”, apuntó.

Por su parte, Jaqueline Peschard, exconsejera del IFE, también se pronunció por evitar la ‘tiranía de las mayorías” y recordó que la fórmula debe ser lo más fiel posible a la votación en las urnas.