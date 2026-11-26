“Es una era diferente, la era del clan Taddei ya se acabó. Aquí todo se está haciendo consensuado, todo lo platicamos y no podemos estar de acuerdo en todo, pero tomamos las decisiones de manera colegiada”, dijo al terminar el foro Retos y dilemas de la representación proporcional en México.

La consejera aseveró que entre estas 140 salidas se incluyen separaciones del cargo y bajas por renovación de contrato, pero precisó que se les ha pedido a los nuevos encargados de área que detecten quiénes son las personas que siguen ligadas a la expresidenta o que han tenido alguna anomalía en su estancia en el INE.

“ Llevamos 140 renuncias o separaciones del cargo y seguimos en eso. También les hemos pedido a las áreas que detecten a las personas que tienen alguna irregularidad en la contratación laboral para seguir con esta limpieza”, sentenció.

Humphrey aseveró que se están preparando para contar con los mejores perfiles de cara a las elecciones de 2027 y que, a diferencia de la era Taddei, en la que se ponían excusas y se ocultaba información, en esta etapa los consejeros comparten las decisiones y llegan a consensos.

“Pasamos de un mandato oscuro, vertical y unipersonal, en el que a nosotros no se nos daba ninguna información respecto a las contrataciones o las bajas, a uno en el que estamos analizando todo lo que se reveló en la prensa, ya sea el caso de una masajista o el caso de los aviadores, hasta ahí estamos llegando”, dijo.





La consejera aclaró que las y los nuevos encargados de despacho son quienes están indagando en las áreas las presuntas irregularidades y entregando un reporte a las consejerías para profundizar la limpia y, de ser necesario, continuar con ella en diversas áreas del órgano electoral.