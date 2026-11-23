"Tuvimos ya la diligencia ministerial en el INE para obtener documentación. En este momento les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios", indicó durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

"Están nuestros peritos trabajando en la revisión de la documentación. No es denuncia solo contra Taddei, sino general, y estamos viendo quién puede resultar responsable", agregó.

Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE. (Cuartoscuro/Mario Jasso)





¿Hay orden de aprehensión contra Guadalupe Taddei?

De acuerdo con información de la FGR, Taddei y Hernández Casillas se encuentran todavía en México, pero aún no hay órdenes de aprehensión en su contra.

"No los estamos buscando todavía, pero la indagatoria los involucra a ella, al proveedor y a varios más", dijo Godoy.

Videos difundidos por medios de comunicación mostraron la cercanía entre Hernández Casillas y Taddei, además de que mostraron los presuntos actos de corrupción que llevaban a cabo para beneficiarse de recursos públicos.

Sin embargo, Godoy indicó que dichos videos, por sí solos, no son evidencia suficiente para que se liberen órdenes de captura.

"Los videos de Taddei no son prueba suficiente. No afirmé que no haya pruebas, para mí un video tiene que ser analizado por perito para ser tomado en cuenta, estamos en eso", dijo.