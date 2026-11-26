En estos 30 días, al interior del INE se realiza una limpia para evitar que persistan complicidades: alrededor de 60 personas presentaron su renuncia, fueron despedidos por evaluaciones de desempeño o simplemente causaron baja al no recibir la renovación de su contrato.

Pero desde afuera las sanciones no avanzan: la Fiscalía General de la República, en voz de su titular dio a conocer que se tienen 15 carpetas de investigación; no obstante aún no hay detenciones porque no se cuenta con órdenes de aprehensión.

Y en medio de este escenario el calendario electoral 2027 ha tenido que seguir su marcha.

La limpia del Clan Taddei

Guadalupe Taddei dejó la Presidencia del INE después de escándalos por presunta corrupción. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

Entre los expulsados del INE se encuentran 10 altos mandos cercanos a Guadalupe Taddei, que integraron la Junta General Ejecutiva y que podrían haber conocido de contratos amañados: algunos incluso aparecieron en videos junto al contratista Alfredo Hernández Casillas y otros más fueron señalados por las consejerías de obstaculizar el trabajo y ocultar información.

Actualmente, en dicho órgano, el de más alta jerarquía en el INE, encargado de la administración y presupuesto del Instituto, solo sobreviven en su puesto siete personas: seis personas que fueron nombradas en la era Taddei y una más que asumió el cargo tras un reacomodo de fuerzas, el resto ha sido expulsado.

“Las personas con más altos cargos ciertamente o tenían mayor involucramiento en los procesos (que ahora se están indagando) o simplemente era personal que reflejaba las confianzas específicas de la anterior presidenta y forma parte de un cambio rutinario de la presidencia”, dijo el consejero Ucc-Kib Espadas quien reconoció que alrededor de 60 personas han salido del Instituto.