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México

Caso Guadalupe Taddei: Sheinbaum responde si habrá más renuncias de familiares tras renuncia de hijo

La salida de Luis Rogelio Piñeda Taddei del Gobierno de Sonora abrió la pregunta sobre otros integrantes de la familia de la exconsejera presidenta del INE que ocupan puestos públicos
jue 12 noviembre 2026 12:02 PM
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Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Se levanta los lente con la mano derecha mientras sostiene una pluma.
Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante una sesión extraordinaria del Consejo General del INE. (Cuartoscuro/Mario Jasso)

La salida del hijo Guadalupe Taddei del equipo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llevó el tema hasta la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, donde la mandataria fijó su postura sobre quienes mantienen cargos en el gobierno.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la mandataria federal descartó que el parentesco con la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) sea motivo suficiente para exigir la salida de otros funcionarios.

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Explicó que la situación de cada persona debe evaluarse individualmente y que las posibles renuncias dependerán de si existe alguna relación con las investigaciones en curso.

La declaración se produjo después de que Luis Rogelio Piñeda Taddei dejara la secretaría particular de Durazo, responsabilidad que asumió en agosto de 2025.

Además ocurre mientras autoridades financieras revisan presuntas operaciones irregulares relacionadas con proveedores electorales y personas vinculadas con el entorno de su mamá.

La salida del hijo de Taddei

El Gobierno de Sonora confirmó que el funcionario dejó el puesto en el que permaneció alrededor de 15 meses.

Antes de incorporarse al equipo cercano del gobernador, trabajó en el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora y en la Consejería Jurídica estatal.

Su salida coincide con la difusión de información sobre las investigaciones financieras que involucran a personas y empresas relacionadas con proveedores del INE.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los familiares de Guadalupe Taddei?

La presidenta fue cuestionada directamente sobre si otros parientes cercanos de Guadalupe Taddei, quienes ocupan puestos públicos, también deberían renunciar.

Sheinbaum respondió que no se puede considerar responsable a alguien únicamente por su relación familiar con una persona investigada.

La mandataria sostuvo que la decisión debe depender de la actuación de cada funcionario y de si aparece involucrado en las indagatorias.

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Guadalupe Taddei Zavala INE Sonora

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