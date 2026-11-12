Explicó que la situación de cada persona debe evaluarse individualmente y que las posibles renuncias dependerán de si existe alguna relación con las investigaciones en curso.

La declaración se produjo después de que Luis Rogelio Piñeda Taddei dejara la secretaría particular de Durazo, responsabilidad que asumió en agosto de 2025.

Además ocurre mientras autoridades financieras revisan presuntas operaciones irregulares relacionadas con proveedores electorales y personas vinculadas con el entorno de su mamá.

La salida del hijo de Taddei

El Gobierno de Sonora confirmó que el funcionario dejó el puesto en el que permaneció alrededor de 15 meses.

Antes de incorporarse al equipo cercano del gobernador, trabajó en el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora y en la Consejería Jurídica estatal.

Su salida coincide con la difusión de información sobre las investigaciones financieras que involucran a personas y empresas relacionadas con proveedores del INE.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los familiares de Guadalupe Taddei?

La presidenta fue cuestionada directamente sobre si otros parientes cercanos de Guadalupe Taddei, quienes ocupan puestos públicos, también deberían renunciar.

Sheinbaum respondió que no se puede considerar responsable a alguien únicamente por su relación familiar con una persona investigada.

La mandataria sostuvo que la decisión debe depender de la actuación de cada funcionario y de si aparece involucrado en las indagatorias.