Marchan en la CDMX este 25 de noviembre

“Denunciamos que en los últimos meses se han reclasificado de forma corrupta muchas tentativas de feminicidio a violencia familiar, dejando en libertad a potenciales feminicidas y exponiendo a sobrevivientes a constante victimización”, señalaron los colectivos feministas en el Zócalo de la CDMX.

Los colectivos también demandaron justicia para las víctimas y sus familias, el fin de la impunidad y de la violencia institucional, así como medidas para evitar que las mujeres que sobreviven a ataques sean revictimizadas por las autoridades.

Mujeres marcharon en la zona centro de la capital mexicana. (Foto: FRANYELI GARCIA/AFP)



Durante la movilización, también señalaron la falta de respuestas institucionales ante la desaparición de mujeres. En 2025 hubo más de 2,000 mujeres desaparecidas en México, señalaron.

También acusaron que los colectivos de madres buscadoras, ante la omisión de autoridades, tienen que realizar las labores de búsqueda en ríos, lotes baldíos y otros sitios donde incluso ponen en riesgo su integridad.

Además, advirtieron que las madres buscadoras han sido perseguidas por grupos del crimen organizado y que el Estado es incapaz de garantizarles respuestas y protección durante sus labores.

Las manifestantes rechazaron que los feminicidios se reduzcan a cifras y que las familias tengan que asumir las tareas de investigación ante las omisiones de las instituciones.

“No llegamos todas, faltan las asesinadas y desaparecidas”, expresaron durante la protesta.